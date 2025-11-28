İliya Topuriya: “Şəxsi həyatımda çətin dövr keçirirəm, uşaqlarıma vaxt ayırmaq istəyirəm”

28 yaşlı məğlubedilməz ispan-gürcü UFC yüngül çəki çempionu İliya Topuriya Şimali Amerika təşkilatı ilə birgэ gələcəyi barədə açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Topuriya hazırda şəxsi həyatının çətin dövrünü yaşayır.
“Şəxsi həyatımda çətin bir dövr keçirdiyim üçün 2026-cı ilin ilk rübündə döyüşməyi planlaşdırmıram. Hələlik uşaqlarıma diqqət yetirmək və bu vəziyyəti mümkün qədər tez həll etmək istəyirəm. Divizionu da saxlamaq istəmirəm. UFC bütün lazımi döyüşləri təşkil edəcək və bütün məsələlər həll olunan kimi, döyüşçülərə qayıtmağa hazır olduğumu bildirəcəyəm", - Topuriya X sosial media hesabında yazıb.
İspan-gürcü döyüşçü peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib. O, 2020-ci ilin oktyabrında Şimali Amerika Matador Liqasında yarışmağa başlayıb. İliyanın 17 qələbəsi var, bunlardan yalnız ikisi qərarla olub.