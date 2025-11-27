27 Noyabr 2025
AZ

İan Harri Qətərdə keçirilən UFC turnirinin kulisində Çimayevlə münaqişəsinin səbəbini açıqlayıb

MMA
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 08:17
17
İan Harri Qətərdə keçirilən UFC turnirinin kulisində Çimayevlə münaqişəsinin səbəbini açıqlayıb

UFC-nin ikinci dərəcəli yarımorta çəkili boksçusu, irlandiyalı İan Harri, Qətərin Doha şəhərində keçirilən UFC Fight Night 265-in kulisində BƏƏ-ni təmsil edən 31 yaşlı məğlubedilməz UFC orta çəkili çempionu Həmzət Çimayevlə münaqişəsinin səbəbinə aydınlıq gətirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, münaqişə Çimayevin vəziyyəti səhv başa düşməsindən qaynaqlanıb.

“Dönüb aramızda bir təhlükəsizlik işçisinin dayandığını gördüm. O an düşündüm: “aha, sən niyə buradasan?” Biz Həmzətlə heç bir aqressiya olmadan mehriban söhbət edirdik. Dalaşmağa hazırlaşmırdıq və düşünürəm ki, həmin anda dil maneəsi və anlaşılmazlıq üzündən Həmzət vəziyyəti səhv başa düşüb. O, mənim onunla döyüşəcəyimi düşünüb söyüş söyməyə başlayıb”, - Harri Sportskeeda portalına bildirib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Həbib Konoru narkomaniyadan müalicə almaq üçün Dağıstana dəvət edib - YENİLƏNİB
00:28
MMA

Həbib Konoru narkomaniyadan müalicə almaq üçün Dağıstana dəvət edib - YENİLƏNİB

İrlandiyalı rəqəmsal NFT formatında papaqların satılmasını tənqid edib
Maxaçevin növbəti rəqibi Kamaru Usman olacaq
26 Noyabr 17:08
MMA

Maxaçevin növbəti rəqibi Kamaru Usman olacaq

Usmanın MMA karyerası ərzində 21 qələbəsi var
İslam Mahaçev Ağ Evdə döyüşmək istədiyini bəyan edib - VİDEO
26 Noyabr 08:04
MMA

İslam Mahaçev Ağ Evdə döyüşmək istədiyini bəyan edib - VİDEO

Ağ Evdə tədbir 2026-cı il iyunun 14-də olacaq
Con Cons Aleks Pereyra ilə mümkün döyüş barədə fikir bildirib
26 Noyabr 07:06
MMA

Con Cons Aleks Pereyra ilə mümkün döyüş barədə fikir bildirib

Consun rekordu 28 qələbə, bir məğlubiyyətdir
Nyu-York rəsmiləri “UFC 322”dəki davaya görə İslam Mahaçevin komandasını cəzalandıracaqlar
26 Noyabr 01:26
MMA

Nyu-York rəsmiləri “UFC 322”dəki davaya görə İslam Mahaçevin komandasını cəzalandıracaqlar

Dava Nyu-Yorkun məşhur “Madison Square Garden” mərkəzində baş verib
Maxaçev qolf oynamaq bacarığını nümayiş etdirib - VİDEO
25 Noyabr 17:02
MMA

Maxaçev qolf oynamaq bacarığını nümayiş etdirib - VİDEO

Video sosial şəbəkədə maraqla qarşılanıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb