Həbib Konoru narkomaniyadan müalicə almaq üçün Dağıstana dəvət edib - YENİLƏNİB

Dünya şöhrətli MMA döyüşçüləri Konor Makqreqorla Həbib Nurməhəmmədovun sosial şəbəkə üzərindən bir-birilərini təhqir edən açıqlamaları serial xarakter almağa başlayıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, 66 və 70 kq çəki dərəcələrində UFC-nin ikiqat çempionu, 37 yaşlı irlandiyalı Konor Makqreqor keçmiş rəqibi və UFC Şöhrət Zalının üzvü, rusiyalı Həbib Nurməhəmmədovun şərhlərinə növbəti cavabını verib.
“Bu qədər pula başa gələn “hədiyyələri” satmaq məqsədilə mərhum atanızın adından istifadə etdiyiniz üçün fanatlarınızdan dərhal üzr istəyin. Bundan əlavə, bir şey satmaq onun hədiyyə olmadığı anlamına gəlir, ey aşağı IQ-lü axmaq troqlodit (mağara adamı – red.)! Bu, “hədiyyə” anlamının tam əksidir. Bəli, bəli, bəli, axmaq, hahaha. Mərhum atanın adından fırıldaqçılıqda istifadə. Biabırçılıq”, - Makqreqor sosial media səhifəsində yazıb.
Həbibinsə Konora cavabı gecikməyib. O, bu yaxınlarda Telegram-da keçirilən hərracda papaqların satışı ilə bağlı aldatma və riyakarlıq ittihamları ilə başlayan uzun sosial media mübahisəsindən sonra irlandiyalı Konor Makqreqoru Dağıstana narkotik asılılığından müalicə almağa dəvət edib.
“Hesablamama görə, mən Dağıstandakı reabilitasiya mərkəzlərimdə 56 keçmiş narkomanı müalicə etmişəm. Dağıstana gəl, Konor, burada sənin qayğına qalacaqlar. Anladığım qədəri ilə Meksika sənə kömək etməyib”, - Nurməhəmmədov X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.
Xatırladaq ki, Konor daha əvvəl Meksika klinikasında müalicəsini başa vurduqdan sonra sosial media hesabında İsa peyğəmbərlə görüşdüyünü və xilas olduğunu açıqlamışdı.
21:51
İdman.Biz bildirir ki, Makqreqor Həbibi yalan və ikiüzlülükdə ittiham edib.
“Sən tamamilə yalançısan. O gecə məhv edildikdən sonra həmişə adımı ləkələməyə çalışacaqsan, amma heç vaxt uğur qazana bilməyəcəksən! Bəli, yaxşı adamlar bunu etmirlər. Onlar dostları və ailəsi ilə bölüşmək üçün real dəyərə malik eksklüziv rəqəmsal hədiyyələr yaratmırlar. Dağıstan xalqının adət-ənənələrini və mədəniyyətini simvolizə edən papaq şəklində hədiyyələr. İstəsəniz də, istəməsəniz də, bu dünyaya yavaş-yavaş daxil olan adət-ənənələr və mədəniyyət! Yalnız dünyanın ən yaxşı messencerində Telegramda tapıla bilən hədiyyələr”, - Nurməhəmmədov sosial media səhifəsində yazıb.
19:53
66 və 70 kiloqram çəki dərəcələrində keçmiş UFC ikiqat çempionu Konor Makqreqor, rusiyalı idmançı Həbib Nurməhəmmədovu öz papaqlarını Telegram messencerində keçirilən rəqəmsal NFT formatlı hərraca çıxarmasından sonra fanatlarını aldatmaqda və ikiüzlülükdə günahlandırıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, X sosial şəbəkəsində paylaşdığı bir mesajda irlandiyalı keçmiş rəqibinin hərəkətlərini sərt tənqid edərək, onu mərhum atasının adından və Dağıstan mədəniyyətindən sürətli qazanc əldə etmək üçün istifadə etdiyini iddia edib.
“Həbib kimi yaxşı bir oğlan mərhum atasının adından və Dağıstan mədəniyyətindən istifadə edərək fanatlarını aldada, tez bir zamanda papaqları internetdə rəqəmsal NFT formatındakı hərracda sata, satışdan sonra bütün məzmunu silə və azarkeşlərini pulsuz qoyaraq iflasa uğrada bilərmi? Yaxşı oğlan sadəcə bunu edə bilməz”, - Makqreqor yazıb.
Sözügedən idmançılar əvvəllər UFC tarixində ən çox danışılan döyüşlərdən birini keçiriblər. Onların rəqabəti hətta illər sonra da azarkeşlərin diqqətini cəlb etməkdədir.