28 Noyabr 2025
AZ

UFC 324: Əsas döyüş Qetji və Pimblet arasında olacaq

MMA
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 04:06
56
UFC 324: Əsas döyüş Qetji və Pimblet arasında olacaq

“Eurosport”un nüfuzlu ispan jurnalisti Alvaro Kolmenero UFC 324-də yüngül çəki dərəcələrində hansı döyüşçülərin döyüşəcəyini açıqlayıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, həyəcanla izlənəcək döyüşlərdən biri Castin Qetje və Paddi Pimblett arasında olacaq.

“Çoxsaylı mənbələr mənə UFC 324-də Castin Qetje və Paddi Pimblettin döyüşəcəyini bildiriblər. Fikrimcə, bu, turnirin əsas hadisəsi olacaq.

Mənim qənaətim belədir ki, əgər Topuriya İslam Mahaçevlə Ağ Evdə və ya Beynəlxalq Döyüş Həftəsində döyüşməsə, bu döyüşün qalibi yaz/yay aylarında İliya ilə qarşılaşacaq” – X sosial şəbəkəsindəki “Championship Rounds” hesabı Kolmeneronun sözlərindən sitat gətirib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İliya Topuriya: “Şəxsi həyatımda çətin dövr keçirirəm, uşaqlarıma vaxt ayırmaq istəyirəm”
01:23
MMA

İliya Topuriya: “Şəxsi həyatımda çətin dövr keçirirəm, uşaqlarıma vaxt ayırmaq istəyirəm”

İliya Topuriya UFC karyerasının gələcəyini açıqladı
Həbib Nurməhəmmədov Dubayda ayaqqabı butiki açıb - FOTO
27 Noyabr 21:49
MMA

Həbib Nurməhəmmədov Dubayda ayaqqabı butiki açıb - FOTO

UFC çempionu qarışıq döyüş sənətlərinə vida edəndən sonra ayaqqabı alverinə keçib
Dvalişvili Yanla revanş haqqında: “Əgər ruslarla qarşılaşıramsa, qalib gəlməliyəm”
27 Noyabr 19:54
MMA

Dvalişvili Yanla revanş haqqında: “Əgər ruslarla qarşılaşıramsa, qalib gəlməliyəm”

Merab Dvalişvili rusiyalı Pyotr Yanla qarşıdakı revanş döyüşü haqda iddialı danışıb
UFC çempionu İliya Topuriya növbəti döyüşünü 2026-cı ilin yazına planlaşdırır
27 Noyabr 11:59
MMA

UFC çempionu İliya Topuriya növbəti döyüşünü 2026-cı ilin yazına planlaşdırır

Bu barədə ispan jurnalisti Alvaro Kolmenero yazıb
İan Harri Qətərdə keçirilən UFC turnirinin kulisində Çimayevlə münaqişəsinin səbəbini açıqlayıb
27 Noyabr 08:17
MMA

İan Harri Qətərdə keçirilən UFC turnirinin kulisində Çimayevlə münaqişəsinin səbəbini açıqlayıb

Çimayev Harrinin nə dediyini başa düşməyib və onu söyməyə başlayıb
Həbib Konoru narkomaniyadan müalicə almaq üçün Dağıstana dəvət edib - YENİLƏNİB
27 Noyabr 00:28
MMA

Həbib Konoru narkomaniyadan müalicə almaq üçün Dağıstana dəvət edib - YENİLƏNİB

İrlandiyalı rəqəmsal NFT formatında papaqların satılmasını tənqid edib

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb