Toni Ferqyuson Ağ Evdə Həbib Nurməhəmmədovla döyüşmək istəyir

Misfits Boxing-in orta çəkidə 41 yaşlı müvəqqəti çempionu, amerikalı Toni Ferqyuson, Ağ Evdə keçiriləcək UFC turnirində 37 yaşlı UFC Şöhrət Zalının üzvü və yüngül çəkidə keçmiş çempionu Həbib Nurməhəmmədovla qarşılaşmaq istəyini bir daha təkrarlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Ağ Evdəki tədbir 2026-cı il iyunun 14-də keçiriləcək.
“Döyüşmək istədiyim iki nəfər var: Konor Makqreqor və Həbib Nurməhəmmədov. Bu, böyük bir ajiotaj yaradardı. Əgər məni Ağ Evdə Həbiblə qarşılaşdırsanız, zəmanət verirəm ki, atəşfəşanlıq görəcəksiniz. Həbib və Toni arasında altıncı raund, gəlin bunu edək”, - deyə MMA Mania Ferqyusondan sitat gətirir.