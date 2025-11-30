30 Noyabr 2025
Aleks Pereyra ağır sparrinqə çıxıb - VİDEO

MMA
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 13:20
Aleks Pereyra ağır sparrinqə çıxıb - VİDEO

UFC-nin yüngül ağır çəki çempionu Aleks Pereyra Floridada yerləşən “Fusion X-Cel” zalında təlim zamanı PPV səviyyəli raundlar keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, braziliyalı döyüşçü məşq prosesində karate kombat çempionu və UFC-nin sabiq ağırçəkili idmançısı Robelis Despaiqn ilə ağır zərbələrin mübadiləsində görüntülənib.

Hər iki idmançının intensiv və yüksək tempdə sparrinq (boks, MMA, kikboksinq və s. həyata keçirilən məşq döyüşü) etməsi diqqət çəkib.

Pereyranın növbəti titul döyüşünə hazırlaşdığı bir vaxtda bu cür səviyyəli rəqiblərlə sparrinqlər onun məşq prosesinin nə qədər ciddi keçdiyini göstərir.

