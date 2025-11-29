Misli Premyer Liqası: “İmişli” “Sabah” ilə üz-üzə

Bu gün Misli Premyer Liqasının XIII turunun növbəti oyunları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, turun ikinci oyun günündə “İmişli” “Sabah”la üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma saat 14:30-da start götürəcək. “Sabah” 22 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsində yer alıb. 15 xala malik “İmişli” isə səkkizincidir.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIII tur
29 noyabr (şənbə)
14:30. “İmişli” - “Sabah”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Elvin Bayramov
VAR: Rauf Cabarov
AVAR: Zeynal Zeynalov
Hakim-inspektor: Anar Salmanov AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov
Quba OİK stadionu
Qeyd edək ki, turun əvvəlki görüşlərində “Zirə” “Kəpəz”i 2:0 hesabı ilə məğlub edib. “Turan-Tovuz” - “Neftçi” görüşündə isə hesab açılmayıb. Tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq.