Tom Aspinallın ciddi göz zədəsi təsdiqləndi

UFC-nin ağır çəkidə çempionu olan britaniyalı döyüşçü Tom Aspinall, fransalı Siril Qane ilə qarşılaşmada aldığı göz zərbələrindən sonra rəsmi tibbi arayışını paylaşaraq vəziyyətinin ciddiliyini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, tibbi diaqnoza əsasən, Aspinallda orbit nahiyəsində yumşaq toxuma travması, gözün yuxarı maili əzələsinin troxlear mexanizmində zədələnmə, davamlı diplopiya (ikili görmə) və sağ göz çuxurunun medial divarında minimal yerdəyişməli sınıq aşkarlanıb.
Aspinall peşəkar MMA karyerasına 2014-cü ilin dekabrında başlayıb və UFC-yə 2020-ci ildə keçib. Onun aktivində hazırda 15 qələbə, 3 məğlubiyyət var.
Döyüşçünün bərpa müddətinin nə qədər davam edəcəyi ilə bağlı ətraflı məlumatın yaxın günlərdə açıqlanacağı gözlənilir.