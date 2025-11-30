30 Noyabr 2025
AZ

Tom Aspinallın ciddi göz zədəsi təsdiqləndi

MMA
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 21:47
31
Tom Aspinallın ciddi göz zədəsi təsdiqləndi

UFC-nin ağır çəkidə çempionu olan britaniyalı döyüşçü Tom Aspinall, fransalı Siril Qane ilə qarşılaşmada aldığı göz zərbələrindən sonra rəsmi tibbi arayışını paylaşaraq vəziyyətinin ciddiliyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, tibbi diaqnoza əsasən, Aspinallda orbit nahiyəsində yumşaq toxuma travması, gözün yuxarı maili əzələsinin troxlear mexanizmində zədələnmə, davamlı diplopiya (ikili görmə) və sağ göz çuxurunun medial divarında minimal yerdəyişməli sınıq aşkarlanıb.

Aspinall peşəkar MMA karyerasına 2014-cü ilin dekabrında başlayıb və UFC-yə 2020-ci ildə keçib. Onun aktivində hazırda 15 qələbə, 3 məğlubiyyət var.

Döyüşçünün bərpa müddətinin nə qədər davam edəcəyi ilə bağlı ətraflı məlumatın yaxın günlərdə açıqlanacağı gözlənilir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Aleks Pereyra ağır sparrinqə çıxıb - VİDEO
13:20
MMA

Aleks Pereyra ağır sparrinqə çıxıb - VİDEO

UFC çempionu Robelis Despaiqnlə PPV-templi döyüş raundları keçirib
Konor Makqreqor “Sky News”u məhkəməyə verib
09:09
MMA

Konor Makqreqor “Sky News”u məhkəməyə verib

Makqreqor hələlik iş üzrə şərh verməyib
İslam Mahaçevə “Land Rover Defender” hədiyyə edilib
07:11
MMA

İslam Mahaçevə “Land Rover Defender” hədiyyə edilib

Mahaçev hazırda UFC-də 16 qələbə seriyasına malikdir
Dana Uayt Nqannu, Tramp, Cons, Ceyk Pol və digərlərini qısa xarakterizə edib
03:12
MMA

Dana Uayt Nqannu, Tramp, Cons, Ceyk Pol və digərlərini qısa xarakterizə edib

Uayt kobud və sərt lider kimi tanınır
Toni Ferqyuson Ağ Evdə Həbib Nurməhəmmədovla döyüşmək istəyir
01:21
MMA

Toni Ferqyuson Ağ Evdə Həbib Nurməhəmmədovla döyüşmək istəyir

Ağ Evdəki tədbir 2026-cı il iyunun 14-də keçiriləcək
Ceyk Pol UFC-ni ikiüzlülükdə ittiham edib
29 Noyabr 18:45
MMA

Ceyk Pol UFC-ni ikiüzlülükdə ittiham edib

Əli Qanununda dəyişikliklər qüvvəyə minərsə, boksçular tənzimləyicilərdən daha az qorunma ilə üzləşə bilərlər

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Noyabr 15:54
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq