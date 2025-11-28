28 Noyabr 2025
AZ

Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Futbol
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 15:54
158
Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Misli Premyer Liqasının XIII turunda keçirilən “Kəpəz” - “Zirə” oyunu qonaq komandanın qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Zirə” “Kəpəz”ə 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Matçın ilk hissəsində hesab açılmasa da (0:0), fasilədən sonra qonaqlar üstünlüyü ələ alıblar.

62-ci dəqiqədə Lerroy Mikels oyunda ilk qolu vuraraq “Zirə”ni önə çıxarıb - 0:1.

84-cü dəqiqədə isə İssa Cibrila fərqi artırıb və matçın yekun hesabını müəyyənləşdirib - 0:2.

15:43

Misli Premyer Liqasının XIII turunun “Kəpəz” - “Zirə” oyununda yenidən hesab dəyişib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 84-cü dəqiqədə “Zirə”in futbolçusu İssa Cibrila topu rəqibin qapısından keçirib - 0:2.

15:20

Misli Premyer Liqasının XIII turunun “Kəpəz” - “Zirə” oyununda hesab açılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 62-ci dəqiqədə Leroy Mikels “Zirə” klubunu hesabda irəli çıxarıb - 0:1.

15:02

Misli Premyer Liqasının XIII turunun “Kəpəz” - “Zirə” oyununda ikinci yarı start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmada hesab açılmayıb - 0:0.

14:47

Misli Premyer Liqasının XIII turunun “Kəpəz” - “Zirə” oyununda ilk yarı bitib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmada hesab açılmayıb - 0:0.

14:00

Bu gün Misli Premyer Liqasının XIII turunun “Kəpəz” - “Zirə” oyunu start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunu hakim Rəşad Əhmədov idarə edir.

13:09

Bu gün Misli Premyer Liqasının XIII turu çərçivəsində keçiriləcək ilk oyunda qarşılaşacaq “Kəpəz” və “Zirə” komandalarının start heyətləri açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma Yevlaxda saat 14:00-da start götürəcək.

Komandaların heyətləri:

“Kəpəz”: 33. Yusif İmanov, 27. Məqsəd İsayev, 7. Ehtiram Şahverdiyev, 5. Rauf Hüseynli, 88. Şakir Seyidov, 17. Ümid Səmədov, 53. Şahmar Aşurov, 29. Dioqo Verdaska (k), 24. Olavale Onanuqa, 10. Ryonosuke Ohori, 38. Cefferson Bentu.
Ehtiyat oyunçular: 81. Elgün Bayramov, 99. Əli Səmədov, 77. Fərid Nəbiyev, 20. Elcan Əbilov, 23. Fərid Kələntərov, 66. Arzu Atakişiyev, 14. Adama Fofana, 55. Kresus Donqo, 6. Pedro Qomeş.
Baş məşqçi: Azər Bağırov.
“Zirə”: 97. Tiaqo Silva, 8. İsmayıl İbrahimli, 14. Elçin Əlicanov, 29. Ceyhun Nuriyev, 26. Stefan Aka, 4. Ruan Renato (k), 25. Enrike Kustodio, 28. Leroy Mikels, 10. Giorgi Papunaşvili, 11. Junior Martins, 17. Ayron Qomis.
Ehtiyat oyunçular: 13. Aydın Bayramov, 41. Anar Nəzirov, 70. Namik Ələskərov, 21. Hacıağa Hacılı, 7. Rövlan Muradov, 16. Fuad Bayramov, 30. Rikardo Martins, 20. İssa Cibrila, 93. Brahim Konate, 5. Ange Mutsinzi, 77. Yeqor Boqomolski, 6. Eldar Quliyev.
Baş məşqçi: Rəşad Sadıqov.

09:08

Bu gün Misli Premyer Liqasının XIII turunun oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, tura Yevlaxda start veriləcək.

“Zirə” 23 xalla turnir cədvəlinin 3-cü pilləsində yer alıb. 6 xala malik “Kəpəz” isə onuncudur.

Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIII tur
28 noyabr (cümə)
14:00. “Kəpəz” - “Zirə”
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Akif Əmirəli, Teymur Teymurov, İslam Məmmədov
VAR: Rəvan Həmzəzadə
AVAR: Cəmil Quliyev
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev
Yevlax şəhər stadionu

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
17:53
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Şayn Klüvertin müqaviləsi üzrə danışıqlar aparılır
17:50
Futbol

Şayn Klüvertin müqaviləsi üzrə danışıqlar aparılır

“Barselona” gənc futbolçuya 3 illik yeni müqavilə təklifi edib
Hansi Flik “Alaves” oyunu öncəsi komandanın durumunu açıqlayıb
17:30
Futbol

Hansi Flik “Alaves” oyunu öncəsi komandanın durumunu açıqlayıb

Baş məşqçi Arauxonun zədəsi, müdafiə xətti ilə bağlı tənqidlər və start heyəti barədə danışıb
Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”
17:28
Futbol

Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”

“Zirə”nin baş məşqçisi “Kəpəz”ə qarşı keçirilən oyundan sonra açıqlama verib
Türkiyəli tanınmış şərhçidən Qurban Qurbanova jest - VİDEO
17:18
Futbol

Türkiyəli tanınmış şərhçidən Qurban Qurbanova jest - VİDEO

Baş məşqçi hədiyyəni şəxsi otağında saxlayacağını bildirib
“Şahdağ Qusar”ın prezidenti: “Məşqçi məni oynatmaq istəmirdi” - VİDEO
17:06
Futbol

“Şahdağ Qusar”ın prezidenti: “Məşqçi məni oynatmaq istəmirdi” - VİDEO

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu ötən gün “Şəfa”ya qarşı keçirdikləri matçda meydana çıxmasından danışıb
Azər Bağırov: “İkinci hissədə etdiyimiz xırda səhvlər nəticəyə təsir etdi və məğlubiyyətlə üzləşdik”
17:03
Futbol

Azər Bağırov: “İkinci hissədə etdiyimiz xırda səhvlər nəticəyə təsir etdi və məğlubiyyətlə üzləşdik”

Mütəxəssis “Zirə”yə məğlub olduqları oyundan sonra fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb