28 Noyabr 2025
AZ

Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Futbol
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 17:53
68
Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

“Turan Tovuz” Misli Premyer Liqasının XIII turunda Tovuz şəhər stadionunda “Neftçi”ni qəbul edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar saat 18:30-da start götürəcək qarşılaşmada meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaq:

“Turan Tovuz”: 1. Oleq Baklov 17. Rəhim Sadıxov 11. Ayxan Hüseynov 5. Roderik Miller 3. Enrike Silva 23. Alexandro Serrano 90. Joarlem Santos 15. Emmanuel Hakman (k) 32. Hayderson Hurtado 7. Xorxe Silva 19. Roberto Olabe
Ehtiyat oyunçular: 41. Sergey Samok 13. Mehman Hacıyev 29. Filip Ozobiç 10. Xəyal Nəcəfov 88. Faiq Hacıyev 6. Fərid Yusifli 2. Abdulla Rzayev 77. Veysəl Rzayev 14. Murad Dadaşev 30. Mircamal Əlizadə 21. Aleks Souza
Baş məşqçi: Kurban Berdiyev

“Neftçi”: 13. Kenan Piriç (k) 15. Elvin Bədəlov 45. Vensan Abubakar 6. Sessi Dalmeyda 24. Mustafa Sek 5. İqor Ribeyro 18. İfeanyi Metyu 9. Bassala Sambu 27. Kristian Kostin 11. İmad Faraj 10. Freddi Varqas
Ehtiyat oyunçular: 1. Emil Balayev 93. Rza Cəfərov 8. Emin Mahmudov 17. Murad Xaçayev 19. Ağadadaş Salyanski 47. Murad Məmmədov 14. Edvin Kuç 22. Luis Ortis 23. Cordan Rezabala 28. Alessio Kurçi
Məşqçi: Sənan Qurbanov

09:20

Bu gün Misli Premyer Liqasının XIII turunun oyunu “Turan Tovuz”la “Neftçi” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 18:30-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Fərid Hacıyev idarə edəcək.

Tovuz təmsilçisi 23 xalla 2-ci, Bakı klubu 15 xalla 8-ci sırada yer alıb.

Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIII tur
28 noyabr (cümə)
18:30. “Turan Tovuz” - “Neftçi”
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Müslüm Əliyev, Vüqar Həsənli
VAR: Nicat İsmayıllı
AVAR: Rahil Ramazanov
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov
Tovuz şəhər stadionu

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şayn Klüvertin müqaviləsi üzrə danışıqlar aparılır
17:50
Futbol

Şayn Klüvertin müqaviləsi üzrə danışıqlar aparılır

“Barselona” gənc futbolçuya 3 illik yeni müqavilə təklifi edib
Hansi Flik “Alaves” oyunu öncəsi komandanın durumunu açıqlayıb
17:30
Futbol

Hansi Flik “Alaves” oyunu öncəsi komandanın durumunu açıqlayıb

Baş məşqçi Arauxonun zədəsi, müdafiə xətti ilə bağlı tənqidlər və start heyəti barədə danışıb
Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”
17:28
Futbol

Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”

“Zirə”nin baş məşqçisi “Kəpəz”ə qarşı keçirilən oyundan sonra açıqlama verib
Türkiyəli tanınmış şərhçidən Qurban Qurbanova jest - VİDEO
17:18
Futbol

Türkiyəli tanınmış şərhçidən Qurban Qurbanova jest - VİDEO

Baş məşqçi hədiyyəni şəxsi otağında saxlayacağını bildirib
“Şahdağ Qusar”ın prezidenti: “Məşqçi məni oynatmaq istəmirdi” - VİDEO
17:06
Futbol

“Şahdağ Qusar”ın prezidenti: “Məşqçi məni oynatmaq istəmirdi” - VİDEO

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu ötən gün “Şəfa”ya qarşı keçirdikləri matçda meydana çıxmasından danışıb
Azər Bağırov: “İkinci hissədə etdiyimiz xırda səhvlər nəticəyə təsir etdi və məğlubiyyətlə üzləşdik”
17:03
Futbol

Azər Bağırov: “İkinci hissədə etdiyimiz xırda səhvlər nəticəyə təsir etdi və məğlubiyyətlə üzləşdik”

Mütəxəssis “Zirə”yə məğlub olduqları oyundan sonra fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb