Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

“Turan Tovuz” Misli Premyer Liqasının XIII turunda Tovuz şəhər stadionunda “Neftçi”ni qəbul edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar saat 18:30-da start götürəcək qarşılaşmada meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaq:
“Turan Tovuz”: 1. Oleq Baklov 17. Rəhim Sadıxov 11. Ayxan Hüseynov 5. Roderik Miller 3. Enrike Silva 23. Alexandro Serrano 90. Joarlem Santos 15. Emmanuel Hakman (k) 32. Hayderson Hurtado 7. Xorxe Silva 19. Roberto Olabe
Ehtiyat oyunçular: 41. Sergey Samok 13. Mehman Hacıyev 29. Filip Ozobiç 10. Xəyal Nəcəfov 88. Faiq Hacıyev 6. Fərid Yusifli 2. Abdulla Rzayev 77. Veysəl Rzayev 14. Murad Dadaşev 30. Mircamal Əlizadə 21. Aleks Souza
Baş məşqçi: Kurban Berdiyev
“Neftçi”: 13. Kenan Piriç (k) 15. Elvin Bədəlov 45. Vensan Abubakar 6. Sessi Dalmeyda 24. Mustafa Sek 5. İqor Ribeyro 18. İfeanyi Metyu 9. Bassala Sambu 27. Kristian Kostin 11. İmad Faraj 10. Freddi Varqas
Ehtiyat oyunçular: 1. Emil Balayev 93. Rza Cəfərov 8. Emin Mahmudov 17. Murad Xaçayev 19. Ağadadaş Salyanski 47. Murad Məmmədov 14. Edvin Kuç 22. Luis Ortis 23. Cordan Rezabala 28. Alessio Kurçi
Məşqçi: Sənan Qurbanov
09:20
Bu gün Misli Premyer Liqasının XIII turunun oyunu “Turan Tovuz”la “Neftçi” arasında baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, saat 18:30-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Fərid Hacıyev idarə edəcək.
Tovuz təmsilçisi 23 xalla 2-ci, Bakı klubu 15 xalla 8-ci sırada yer alıb.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIII tur
28 noyabr (cümə)
18:30. “Turan Tovuz” - “Neftçi”
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Müslüm Əliyev, Vüqar Həsənli
VAR: Nicat İsmayıllı
AVAR: Rahil Ramazanov
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov
Tovuz şəhər stadionu
Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq.