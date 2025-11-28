28 Noyabr 2025
Hakerlər Fransa Futbol Federasiyasının saytına hücum edərək məlumatları oğurlayıblar

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 03:12
47
Fransa Futbol Federasiyası (FFF) klubların inzibati idarəetmə üçün istifadə etdiyi proqram təminatının genişmiqyaslı haker hücumuna məruz qaldığını açıqladı.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bir neçə klubdan qeydiyyatdan keçmiş oyunçuların məlumatları oğurlanıb. Məlumatları oğurlanan oyunçuların adları açıqlanmayıb.

“Kiberhücum nəticəsində hakerlər aşağıdakı məlumatları əldə ediblər: ad, soyad, cins, doğum tarixi və yeri, vətəndaşlığı, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi və lisenziya nömrəsi."

FFF ona etibar edilən bütün məlumatları qorumağa sadiqdir və bir çox digər qurumlar kimi, artan sayı və yeni kiberhücum formalarını aradan qaldırmaq üçün təhlükəsizlik tədbirlərini daim gücləndirir və uyğunlaşdırır”, - deyə FFF-nin bəyanatında bildirilir.

FFF əvvəllər də məlumat oğurluqlarına məruz qalıb. 2024-cü ilin mart ayında idmançıların şəxsi məlumatları, o cümlədən soyadı, adı, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, yaşı və klub mənsubiyyəti oğurlanıb. Məlumat onlayn satışa çıxarılıb.

