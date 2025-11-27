27 Noyabr 2025
UEFA Avropa Liqası: V turun oyunları keçiriləcək

27 Noyabr 2025 09:20
Bu gün UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin V turunda növbəti oyunlar baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, V tura 18 qarşılaşma keçiriləcək.

V tur çərçivəsində baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:

UEFA Avropa Liqası
Əsas mərhələsi
V tur
27 noyabr
21:45. “Roma” (İtaliya) - “Midtyulland” (Danimarka)
21:45. “Aston Villa” (İngiltərə) - “Yanq Boyz” (İsveçrə)
21:45. “Portu” (Portuqaliya) - “Nitsa” (Fransa)
21:45. “Fənərbaxça” (Türkiyə) - “Ferentsvaroş” (Macarıstan)
21:45. “Feyenoord” (Niderland) - “Seltik” (Şotlandiya)
21:45. “Lill” (Fransa) - “Dinamo” (Xorvatiya)
21:45. “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Selta Viqo” (İspaniya)
21:45. PAOK (Yunanıstan) - “Brann” (Norveç)
21:45. “Viktoriya” (Çexiya) - “Frayburq” (Almaniya)
23:59. “Real Betis” (İspaniya) - “Utrext” (Niderland)
23:59. “Bolonya” (İtaliya) - “Zaltsburq” (Avstriya)
23:59. “Srvena Zvezda” (Serbiya) - FCSB (Rumıniya)
23:59. “Qou Ehed İqlz” (Niderland) - “Ştutqart” (Almaniya)
23:59. “Genk” (Belçika) - “Bazel” (İsveçrə)
23:59. “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - “Lion” (Fransa)
23:59. “Nottinqem Forest” (İngiltərə) - “Malmö” (İsveç)
23:59. “Panatinaikos” (Yunanıstan) - “Şturm” (Avstriya)
23:59. “Reyncers” (Şotlandiya) - “Braqa” (Portuqaliya)

