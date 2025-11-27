Bu gün UEFA Konfrans Liqasında IV tur baş tutacaq

Bu gün UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsinin IV turu baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, IV turda 18 qarşılaşma keçiriləcək.
IV tur çərçivəsində baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:
UEFA Konfrans Liqası
Əsas mərhələsi
IV tur
27 noyabr
21:45. “AZ Alkmaar” (Niderland) - “Şelburn” (İrlandiya)
21:45. “Hamrun” (Malta) - “Linkoln Red İmps” (Cəbəllüttariq)
21:45. “Lex” (Polşa) - “Lozanna” (İsveçrə)
21:45. “Omoniya” (Kipr) - “Dinamo Kiyev” (Ukrayna)
21:45. “Rakuv” (Polşa) - “Rapid” (Avstriya)
21:45. “Siqma Olomouts” (Çexiya) - “Selye” (Sloveniya)
21:45. “Slovan Bratislava” (Slovakiya) - “Rayo Valyekano” (İspaniya)
21:45. “Universitatya” (Rumıniya) - “Maynts” (Almaniya)
21:45. “Zrinski” (Bosniya və Herseqovina) - “Hekken” (İsveç)
23:59. “Aberdin” (Şotlandiya) - “Noa” (Ermənistan)
23:59. “Breydablik” (İslandiya) - “Samsunspor” (Türkiyə)
23:59. “Drita” (Kosovo) - “Şkendiya” (Şimali Makedoniya)
23:59. “Fiorentina” (İtaliya) - “AEK Afina” (Yunanıstan)
23:59. “Yagelloniya” (Polşa) - KuPS (Finlandiya)
23:59. “Legiya” (Polşa) - “Sparta Praqa” (Çexiya)
23:59. “Riyeka” (Xorvatiya) - AEK (Kipr)
23:59. “Şemrok Rovers” (İrlandiya) - “Şaxtyor Donetsk” (Ukrayna)
23:59. “Strasburq” (Fransa) - “Kristal Pelas” (İngiltərə)