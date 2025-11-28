Alonso və “Real”ın oyunçuları ünsiyyətdən sonra münasibətlərini düzəldiblər

“Real Madrid”in baş məşqçisi Xabi Alonso və klub oyunçuları münasibətlərini düzəltməyə başlayıblar.
İdman.Biz AS-ə istinadla xəbər verir ki, bu hal komandanın soyunma otağındakı atmosferdə nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişikliyə səbəb olub.
Sözügedən təmas son bir neçə gün ərzində tərəflər arasında keçirilən bir sıra görüşlər, telefon zəngləri və aktiv dialoqlar sayəsində mümkün olub.
Daha əvvəl mediada Alonsonun məşqçi heyəti ilə klubun oyunçuları arasında ünsiyyət problemləri ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Xüsusilə, Vinisiusun məşqçi ilə çətin münasibətlərinə görə müqaviləsini yeniləmək istəmədiyi iddia edilən məlumatlar yayılmışdı.
Mənbənin sözlərinə görə, vəziyyətin yaxşılaşmasında əsas amil oyunçuların məsuliyyətlərini dərk etmələri olub.
“Real”ın oyunçuları komandanın nəticələrinə görə ilk növbədə məsuliyyət daşıdıqlarını və vahid bir qrup kimi hərəkət etməli olduqlarını başa düşüblər. Onlar həmçinin məşqçiləri ilə konstruktiv münasibətlər qurmağın vacibliyini dərk ediblər. Xabi Alonso da öz növbəsində o qənaətə gəlib ki, oyunçularına daha yaxın olmaq onlara tam dəstək verməsinə imkan yaradacaq.
Bu günlərdə “Real Madrid” Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 5-ci turunda Yunanıstanın “Olimpiakos” komandasını 4:3 hesabı ilə məğlub etmişdi. Madrid komandası milli çempionatda - La Liqada növbəti oyununu 30 noyabrda “Jirona”ya qarşı keçirəcək.