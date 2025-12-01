1 Dekabr 2025
AZ

“Nitsa” azarkeşləri klubun oyunçularını döyüblər

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 Dekabr 2025 21:46
17
“Nitsa” azarkeşləri klubun oyunçularını döyüblər

“Nitsa”nın Liqa 1-in 14-cü turunda “Loryan”la (1:3) oyunundan sonra klubun azarkeşləri yarımmüdafiəçi Jeremi Boqa və hücumçu Teremas Moffiyə hücum ediblər.

Bu barədə İdman.Biz “Footmercato”ya istinadən məlumat verir.

Nəşrin məlumatına görə, “Nitsa” oyunçuları səfər oyunundan qayıdıb komandanın bazasına yollanıblar. Komandanın nəticələrindən qəzəblənən 400 azarkeş onları orada gözləyirmiş. Azarkeşlər baş məşqçi Frank Ezin istefasını tələb ediblər, sonra isə mübahisə etməyə və oyunçuları vurmağa başlayıblar. Ən çox xəsarət alanlar Jeremi Boqa və Teremas Moffi olub.

Bu oyundan sonra “Nitsa” Liqa 1-in turnir cədvəlində 17 xalla 10-cu yerdədir. Avropa Liqasında Fransa komandası bir xal belə qazanmadan sonuncu, 36-cı yerdədir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UFC döyüşçüsü Pimblett: “Messi Ronaldudan daha yaxşı oyunçudur”
21:01
MMA

UFC döyüşçüsü Pimblett: “Messi Ronaldudan daha yaxşı oyunçudur”

Peddi Pimblett Şimali Amerika liqasında 2022-ci ilin mart ayında debüt edib
Devid Bekhem “Mançester Yunayted”in bu mövsümdəki oyunundan danışıb
20:01
Dünya futbolu

Devid Bekhem “Mançester Yunayted”in bu mövsümdəki oyunundan danışıb

“Mançester Yunayted” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində yeddinci yerdədir
“Liverpul” “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisini hədəfə alıb
19:46
Dünya futbolu

“Liverpul” “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisini hədəfə alıb

Bu mövsüm Kamavinqa “Real Madrid” üçün bütün yarışlarda 14 oyunda iştirak edib
“Qarabağ” növbəti mövsüm birbaşa Çempionlar Liqasına qatıla bilər - FOTO
19:31
Futbol

“Qarabağ” növbəti mövsüm birbaşa Çempionlar Liqasına qatıla bilər - FOTO

Bu yol çətin olsa da, mümkündür
Flik: “Arauxonun şəxsi problemi var, oynaya bilməyəcək”
18:31
Dünya futbolu

Flik: “Arauxonun şəxsi problemi var, oynaya bilməyəcək”

Alaves”lə oyundan əvvəl Flik Arauxonun bağırsaq infeksiyası səbəbindən oyunu buraxacağını bildirmişdi
Türkiyənin qitələrarası derbisi: “Fənərbaxça” - “Qalatasaray” matçı mövsümə damğasını vura bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:17
Futbol

Türkiyənin qitələrarası derbisi: “Fənərbaxça” - “Qalatasaray” matçı mövsümə damğasını vura bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bugünkü qarşılaşma iki klub arasında 404-cü oyun olacaq və hazırda üstünlük Domeniko Tedeskonun komandasının tərəfindədir

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq