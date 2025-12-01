“Nitsa” azarkeşləri klubun oyunçularını döyüblər

“Nitsa”nın Liqa 1-in 14-cü turunda “Loryan”la (1:3) oyunundan sonra klubun azarkeşləri yarımmüdafiəçi Jeremi Boqa və hücumçu Teremas Moffiyə hücum ediblər.
Bu barədə İdman.Biz “Footmercato”ya istinadən məlumat verir.
Nəşrin məlumatına görə, “Nitsa” oyunçuları səfər oyunundan qayıdıb komandanın bazasına yollanıblar. Komandanın nəticələrindən qəzəblənən 400 azarkeş onları orada gözləyirmiş. Azarkeşlər baş məşqçi Frank Ezin istefasını tələb ediblər, sonra isə mübahisə etməyə və oyunçuları vurmağa başlayıblar. Ən çox xəsarət alanlar Jeremi Boqa və Teremas Moffi olub.
Bu oyundan sonra “Nitsa” Liqa 1-in turnir cədvəlində 17 xalla 10-cu yerdədir. Avropa Liqasında Fransa komandası bir xal belə qazanmadan sonuncu, 36-cı yerdədir.