Flik: “Arauxonun şəxsi problemi var, oynaya bilməyəcək”

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik müdafiəçi Ronald Arauxonun oynamasına mane olacaq “şəxsi problem”nin olduğunu deyib.

İdman.Biz bildirir ki, Flik jurnalistləri və azarkeşləri Arauxoya hörmət göstərməyə çağırıb.

Lakin “Alaves”lə oyundan (3:1) əvvəl Flik Arauxonun bağırsaq infeksiyası səbəbindən oyunu buraxacağını bildirmişdi.

Jurnalist Fabritsio Romano Flikin sosial media səhifəsində dediyi sözləri sitat gətirib: “Ronald Arauxo oynaya bilmir, onun şəxsi problemi var... Xahiş edirəm ona hörmətlə yanaşın”.

Daha əvvəlki xəbərlərdə Arauxonun Çempionlar Liqasında “Çelsi” ilə oyunda (0:3) qırmızı vərəqə alması səbəbindən depressiyaya düşdüyü bildirilirdi. Onun çıxmasından sonra “blauqrana” iki qol buraxmışdı.

