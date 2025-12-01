1 Dekabr 2025
AZ

“Fənərbağça” Rüdigeri heyətinə qatmaq istəyir

Futbol
Xəbərlər
1 Dekabr 2025 17:27
35
“Fənərbağça” Rüdigeri heyətinə qatmaq istəyir

Türkiyənin “Fənərbağça” futbol klubu “Real Madrid”in müdafiəçisi Antonio Rüdigeri diqqət mərkəzinə alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, jurnalist Ekrem Konurun məlumatına görə, İstanbul təmsilçisi alman müdafiəçini yaxından izləyir və mümkün transfer üçün şəraitin formalaşmasını gözləyir.

Rüdiger hazırda Madrid klubunda illik 15 milyon avro maaş qazanır (28,2 milyon AZN). “Fənərbağça” isə onu İspaniya paytaxtından ayırmaq üçün 2+1 illik müqavilə təklifi hazırlayır.

Lakin klub bu yarışda tək deyil. Məlumata görə, A Seriyası, La Liqa, Premyer Liqa və Səudiyyə Ərəbistanından bir neçə klub da təcrübəli müdafiəçini heyətinə qatmaqda maraqlıdır.

Rüdigerin “Real Madrid”də gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik davam edir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Flik: “Arauxonun şəxsi problemi var, oynaya bilməyəcək”
18:31
Dünya futbolu

Flik: “Arauxonun şəxsi problemi var, oynaya bilməyəcək”

Alaves”lə oyundan əvvəl Flik Arauxonun bağırsaq infeksiyası səbəbindən oyunu buraxacağını bildirmişdi
Türkiyənin qitələrarası derbisi: “Fənərbaxça” - “Qalatasaray” matçı mövsümə damğasını vura bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:17
Futbol

Türkiyənin qitələrarası derbisi: “Fənərbaxça” - “Qalatasaray” matçı mövsümə damğasını vura bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bugünkü qarşılaşma iki klub arasında 404-cü oyun olacaq və hazırda üstünlük Domeniko Tedeskonun komandasının tərəfindədir
“Baku Sportinq”in məşqçisi: “Şamaxı”ya qarşı layiqli mübarizə aparmağa çalışacağıq”
18:04
Futbol

“Baku Sportinq”in məşqçisi: “Şamaxı”ya qarşı layiqli mübarizə aparmağa çalışacağıq”

“Şamaxı” - “Baku Sportinq” görüşü noyabrın 3-də keçiriləcək
“Real Madrid” rəhbərliyi Xabi Alonsoya inamını qoruyur, amma şərtləri də var
17:51
Futbol

“Real Madrid” rəhbərliyi Xabi Alonsoya inamını qoruyur, amma şərtləri də var

“Barselona” liqada mövqeyini möhkəmləndirməsi narahatçılığı artırıb
I Liqanın son 10 mövsümünün ən məhsuldar futbolçuları məlum olub
17:47
Futbol

I Liqanın son 10 mövsümünün ən məhsuldar futbolçuları məlum olub

2016/2017 mövsümündən indiyədək olan dövrdə yalnız 9 futbolçu 40 və ya daha çox qol vurub
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: “Banqladeş millisinin üstün və zəif cəhətlərini bilirik”
17:43
Futbol

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: “Banqladeş millisinin üstün və zəif cəhətlərini bilirik”

O, şansları dəyərləndirib
Lamin Yamal: “Mən Messi olmayacam”
17:41
Futbol

Lamin Yamal: “Mən Messi olmayacam”

Hücumçu CBS-ə müsahibəsində Messi ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq