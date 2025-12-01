Türkiyənin qitələrarası derbisi: “Fənərbaxça” - “Qalatasaray” matçı mövsümə damğasını vura bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İstanbul yenidən nəfəsini dərir. Axşam şəhər iki rəngə bölünəcək – sarı-göy və sarı-qırmızıya.
İdman.Biz xəbər verir ki, Türkiyə Superliqasının 14-cü turu çərçivəsində “Ülker Stadionu”nda dünya futbolunun ən emosional və gərgin qarşıdurmalarından biri - qitələrarası derbi keçiriləcək.
Bu duelin tarixi bir əsrdən çoxdur davam edir: ilk görüş 1909-cu il yanvarın 17-də baş tutub və “Qalatasaray”ın 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib. İlk rəsmi oyun isə 1910-cu il yanvarın 9-da keçirilib – “aslanlar” 3:0 hesabı ilə qazanıblar.
Bu gün keçiriləcək oyun artıq böyük mübarizənin 404-cü fəsli olacaq: bundan əvvəl rəqiblər 403 rəsmi matç keçiriblər və tarixi göstəricilərdə öndə “Fənərbaxça”dır - 149 qələbə, 130 məğlubiyyət və 124 heç-heçə.
Onilliklər ərzində derbi çoxlu yaddaqalan hadisələrlə zəngin olub: “Qalatasaray”ın 7:0 hesablı ən böyük qələbəsi (12 fevral 1911-ci il) və müasir dövrün ən gurultulu darmadağını - “Fənərbaxça”nın 6:0 hesablı tarixi qələbəsi (6 noyabr 2002-ci il). 2001-ci ilin fevralında Türkiyə Kubokunda əsas dəqiqənin 4:4 hesablı nəticəsi də qeydə alınıb. Bu qarşılaşmada “Fənərbaxça” penaltilərlə mərhələni adlamışdı.
Bəzən derbi futbolun sərhədlərini də aşırdı: 2024-cü ildə Superkubok oyunu başlanandan cəmi bir dəqiqə sonra “Fənərbaxça” meydanı tərk edərək matçı faktiki dayandırdı, 2025-ci ildəki kubok qarşılaşması isə davalar və intizam qərarları ilə yadda qaldı.
Komandalar qarşıdakı oyunda üz-üzə gəlirlər və bu matç çempionatın gələcək liderini müəyyən edə bilər. Hazırda öndə “Qalatasaray”dır: 13 turda 32 xal, 10 qələbə və demək olar ki, ideal müdafiə (cəmi səkkiz buraxılmış qol).
“Fənərbaxça” isə 31 xala sahibdir, heç bir məğlubiyyəti yoxdur və mövsümün ən yaxşı hücum xəttinə malikdir (30 qol). Ev sahibləri qalib gələrsə, zirvəyə yüksələcəklər, heç-heçə mövcud vəziyyəti qoruyacaq, “Qalatasaray”ın qələbəsi isə fərqi təhlükəsiz hesab edilən dörd xala çıxaracaq.
Kadr vəziyyəti isə xeyli fərqlidir. “Fənərbaxça”da itkilər minimumdur: yalnız Çağlar Söyüncünün yoxluğu təsdiqlənib, digər bir futbolçunun durumu sual altındadır. “Qalatasaray”da isə problemlər daha çoxdur: bir neçə zədə, üstəlik intizam üzrə - o cümlədən mərc məsələləri ilə bağlı - diskvalifikasiyalar var. Ancaq yaxşı xəbərlər də var - Viktor Osimhen artıq ümumi məşqlərə qoşulub və böyük ehtimalla matçda iştirak edəcək.
Hər iki komandanın baş məşqçiləri oyuna maksimum fokuslanıb və futbolçularını motivasiya edirlər.
Domeniko Tedesko komandanın əhval-ruhiyyəsi haqqında danışarkən vurğulayıb:
“Qalatasaray”a qarşı matçın nə qədər vacib olduğunu bilirəm. Derbidə bəhanələrə yer yoxdur. Oyuna enerji ilə çıxacağıq”.
Okan Buruk isə daha emosional və qısa danışır:
“Lider kimi gedirik - lider kimi qayıdacağıq. Futbolçularıma inanıram”.
Bugünkü derbi - cədvəlin bir müddətlik kölgəyə çəkildiyi, əsasın məqamların isə meydanda müəyyənləşdiyi gündür. Kimsə daha cəsarətli, kimsə isə ehtiyatlı oynayacaq, amma matç mütləq iz buraxacaq: emosiyalarda, söhbətlərdə və bəlkə də mövsümün taleyində.
Və nəticəni xırda detallar müəyyən edə bilər - düzgün ötürmə, vaxtında edilən müdaxilə və ya bircə dəqiq zərbə. Artıq bir şey dəqiqdir: İstanbul bu gecə yenidən unudulmaz bir axşam yaşayacaq, final fitindən sonra hansı sektorun daha yüksək səslə oxumasından asılı olmayaraq.
“Fənərbaxça” ilə “Qalatasaray” arasında keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə 21:00-da başlayacaq. Həlledici oyunun hakimi Yasin Kol təyin edilib.
Teymur Tuşiyev