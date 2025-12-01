1 Dekabr 2025
I Liqanın son 10 mövsümünün ən məhsuldar futbolçuları məlum olub

1 Dekabr 2025 17:47
36
Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasının son 10 mövsümündə ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, siyahını Peşəkar Futbol Liqası açıqlayıb.

Əvvəlki 9 çempionat və cari mövsüm I dövrədəki 9 turun oyunlarında ümumilikdə 1208 futbolçu qol sevinci yaşayıb.

2016/2017 mövsümündən indiyədək olan dövrdə yalnız 9 futbolçu 40 və ya daha çox qol vurub.

1. Bəhruz Teymurov - 87

2. Sabir Allahquliyev – 58

3. Seyxan Fərəcov – 53

4. Elmir Rəhimzadə - 50

5. Raul Yaqubzadə - 45

6. Fərid Kərimzadə - 44

7. Elnur Səmədov – 43

8. Vüsal Əsgərov – 42

9. Elşad Tağıyev - 41

