I Liqanın son 10 mövsümünün ən məhsuldar futbolçuları məlum olub

Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasının son 10 mövsümündə ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, siyahını Peşəkar Futbol Liqası açıqlayıb.
Əvvəlki 9 çempionat və cari mövsüm I dövrədəki 9 turun oyunlarında ümumilikdə 1208 futbolçu qol sevinci yaşayıb.
2016/2017 mövsümündən indiyədək olan dövrdə yalnız 9 futbolçu 40 və ya daha çox qol vurub.
1. Bəhruz Teymurov - 87
2. Sabir Allahquliyev – 58
3. Seyxan Fərəcov – 53
4. Elmir Rəhimzadə - 50
5. Raul Yaqubzadə - 45
6. Fərid Kərimzadə - 44
7. Elnur Səmədov – 43
8. Vüsal Əsgərov – 42
9. Elşad Tağıyev - 41