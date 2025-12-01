“Qarabağ” növbəti mövsüm birbaşa Çempionlar Liqasına qatıla bilər - FOTO

“Qarabağ”ın növbəti mövsüm Çempionlar Liqasında iştirak etmək şansı ola bilər.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Football Meets Data” portalı məlumat yayıb.
Bu yol çətin olsa da, mümkündür. Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə UEFA reytinqində ilk 10-da yer alan ölkələrin çempionları birbaşa qatılır.
10-cu pillədən sonra yer alan ölkələrin komandaları isə çempionlar yolundan gəlməyi çalışır. Lakin hər il bu komandalardan biri birbaşa ÇL-na vəsiqə qazana bilər. Onlar ən yüksək reytinqə malik olan olur.
O komanda ilk növbədə öz ölkəsinin çempionu olmalıdır, daha sonra isə ən yüksək reytinqə malik olmalıdır. Dünən “Budyo Qlimt”in çempionluğu qazana bilməməyindən sonra “Qarabağ” bu siyahıda 9-cu yerə yüksəlib.
Siyahıya liderlik edən “Reyncers” hazırda Şotlandiya çempionatında lider “Harts”dan 9 xal geridə qalır. Onların da bu siyahıdan silinmək ehtimalı az deyil.
Həmin siyahını sizə təqdim edirik: