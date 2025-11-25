La Liqa prezidenti Florentino Peresi yalançılıqda günahlandırıb

La Liqa-nın rəhbəri Xavyer Tebas “Real Madrid” prezidenti Florentino Peresi yalan danışmaqda ittiham edib.
İdman.Biz xatırladır ki, Florentino Peres daha əvvəl La Liqanı və Xavyer Tebası “Real Madrid”ə zərər verməyə çalışmaqda ittiham edib.
“O, (Perez) bəzi faktları təhrif etdi, digərləri isə tamamilə yalan idi. Məni ən çox narahat edən 5% səhmin başqa bir sahibə ötürülməsi ehtimalıdır ki, o da La Liqanı bunda günahlandırdı... Bu, yalandır. Mən bunu keçən il demişdim və bir daha deyəcəyəm. Bu, doğru deyil, şahidlər var.
Əslində, əksinə idi. Biz hökumətlə La Liqanın “Real Madrid”ə qarşı məhkəmədə qazandığı hüquqları özündə birləşdirən idman qanunu layihəsi üzərində razılığa gəldik. O, onu dəyişdirdi. Layihə Nazirlər Şurası tərəfindən təsdiqləndikdə, Liqanın hüquqi qələbəsini dəstəkləmək üçün parlament partiyaları ilə düzəlişlər barədə danışıqlar apardıq. Lakin avqust ayında Perez bu dəfə Albert Feyho (İspaniya Deputatlar Konqresinin üzvü – red.) ilə görüşdü və Xalq Partiyasını düzəlişləri geri götürməyə inandırdı.
Amma bu, hamısı deyil. Daha sonra düzəlişlər Konqresə təqdim edildi və mətn razılaşmaya uyğun olaraq qaldı. Nazir İseta və Mədəniyyət naziri Ernest Urtasun şahiddir. Biz heç bir düzəliş etmədik; düzəlişləri o (Peres) etdi və biz məhkəmədə qazanılanı müdafiə etmək üçün ilkin mövqeyimizə qayıtdıq, bu mövqe heç bir şeyin müsadirəsini nəzərdə tutmur. O, yalan danışır. O, bunu bəhanə və ya istədiyi kimi istifadə edə bilər. Mən “Real Madrid”in daxili işlərinə qarışmaq niyyətində deyiləm, amma yalan danışmaq qəbuledilməzdir və Florentino yalan danışıb”, - Tebas deyib.