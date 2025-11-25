25 Noyabr 2025
AZ

La Liqa prezidenti Florentino Peresi yalançılıqda günahlandırıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Noyabr 2025 08:15
66
La Liqa prezidenti Florentino Peresi yalançılıqda günahlandırıb

La Liqa-nın rəhbəri Xavyer Tebas “Real Madrid” prezidenti Florentino Peresi yalan danışmaqda ittiham edib.

İdman.Biz xatırladır ki, Florentino Peres daha əvvəl La Liqanı və Xavyer Tebası “Real Madrid”ə zərər verməyə çalışmaqda ittiham edib.

“O, (Perez) bəzi faktları təhrif etdi, digərləri isə tamamilə yalan idi. Məni ən çox narahat edən 5% səhmin başqa bir sahibə ötürülməsi ehtimalıdır ki, o da La Liqanı bunda günahlandırdı... Bu, yalandır. Mən bunu keçən il demişdim və bir daha deyəcəyəm. Bu, doğru deyil, şahidlər var.

Əslində, əksinə idi. Biz hökumətlə La Liqanın “Real Madrid”ə qarşı məhkəmədə qazandığı hüquqları özündə birləşdirən idman qanunu layihəsi üzərində razılığa gəldik. O, onu dəyişdirdi. Layihə Nazirlər Şurası tərəfindən təsdiqləndikdə, Liqanın hüquqi qələbəsini dəstəkləmək üçün parlament partiyaları ilə düzəlişlər barədə danışıqlar apardıq. Lakin avqust ayında Perez bu dəfə Albert Feyho (İspaniya Deputatlar Konqresinin üzvü – red.) ilə görüşdü və Xalq Partiyasını düzəlişləri geri götürməyə inandırdı.

Amma bu, hamısı deyil. Daha sonra düzəlişlər Konqresə təqdim edildi və mətn razılaşmaya uyğun olaraq qaldı. Nazir İseta və Mədəniyyət naziri Ernest Urtasun şahiddir. Biz heç bir düzəliş etmədik; düzəlişləri o (Peres) etdi və biz məhkəmədə qazanılanı müdafiə etmək üçün ilkin mövqeyimizə qayıtdıq, bu mövqe heç bir şeyin müsadirəsini nəzərdə tutmur. O, yalan danışır. O, bunu bəhanə və ya istədiyi kimi istifadə edə bilər. Mən “Real Madrid”in daxili işlərinə qarışmaq niyyətində deyiləm, amma yalan danışmaq qəbuledilməzdir və Florentino yalan danışıb”, - Tebas deyib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bavariya”nın fəxri prezidenti “Barselona” rəhbərliyini tənqid edib
21:08
Dünya futbolu

“Bavariya”nın fəxri prezidenti “Barselona” rəhbərliyini tənqid edib

“Barselona”nın 31 xalı var və turnir cədvəlində ikinci yerdədir
Kvaratsxeliya: “Hər bir oyunçu müdafiəyə töhfə verməlidir”
20:39
Dünya futbolu

Kvaratsxeliya: “Hər bir oyunçu müdafiəyə töhfə verməlidir”

Matç noyabrın 26-da Parisdə olacaq
“Qarabağ”ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti oyununda uduzub - YENİLƏNİB
20:24
Futbol

“Qarabağ”ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti oyununda uduzub - YENİLƏNİB

“Qarabağ”ın U-19 komandası Liqa mərhələsində sonuncu pillədə qərarlaşıb
Luis Enrike: “Tottenhem”lə oyunu qazanmağa hazırıq”
20:10
Dünya futbolu

Luis Enrike: “Tottenhem”lə oyunu qazanmağa hazırıq”

Dörd oyundan sonra PSJ turnir cədvəlində doqquz xalla beşinci yerdədir
1 milyardlıq idman krediti
19:55
Futbol

1 milyardlıq idman krediti

FIFA və Səudiyyə Ərəbistanı inkişaf etməkdə olan ölkələrdə stadionların tikintisi üçün böyük maliyyə paketi ayırır
A Seriyasının futbolçusu Ceymi Vardinin evi qarət olunub
19:27
Dünya futbolu

A Seriyasının futbolçusu Ceymi Vardinin evi qarət olunub

İlkin hesablamalara görə, oğurluq məbləği təxminən 100.000 avrodur
Hansi Flikin “Barselona”da detallara verdiyi xüsusi diqqət açıqlanıb
18:58
Futbol

Hansi Flikin “Barselona”da detallara verdiyi xüsusi diqqət açıqlanıb

Alman baş məşqçinin La Masia istedadlarını yaxından izlədiyi, hər detalı şəxsən nəzarətdə saxladığı bildirilir

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb