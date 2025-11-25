Messinin “Barselona”ya geri dönüşünün niyə baş tutmadığı açıqlanıb

ABŞ-nin “İnter Mayami” klubunun kapitanı Lionel Messi 2023-cü ilin yayında “Barselona”ya qayıdışa çox yaxın olub, lakin proses son anda uğursuzluğa düçar edilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, sport.es jurnalisti David Bernabeu həmin transferin niyə baş tutmadığı ilə bağlı bütün detalları üzə çıxarıb.
Jurnalistin məlumatına görə, Messinin qayıdışı demək olar ki, tam hazır imiş. La Liqa ilkin olaraq əməliyyata razılıq verib, Xavi layihəni təsdiqləyib və klub argentinalı futbolçu üçün müqavilə sənədlərini hazırlayıb. Messi özü də Xaviyə “Kamp Nou”ya qayıtmaq istədiyini və komandada yeni rolu qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib.
Lakin bir neçə gün sonra vəziyyət tam dəyişib. Xorxe Messinin klub rəhbərliyi ilə görüşündən sonra La Liqanın müqavilənin qeydiyyatına son icazə verməyəcəyi məlum olub. Səbəb isə “Barselona”nın o dövrdəki maliyyə vəziyyətinin bu əməliyyatı tamamlamağa imkan verməməsi olub.
Bu səbəbdən “Barselona” transfer prosesini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb və qeyri-müəyyənlik Messi üçün həlledici amilə çevrilib. Nəticədə argentinalı ulduz ABŞ-yə köçməyi seçib və “İnter Mayami” ilə müqavilə bağlayıb.
Messinin bu qərarı həmin yayın ən çox müzakirə olunan transfer hadisələrindən biri kimi tarixə düşüb.