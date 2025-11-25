“Atletik” futbolçuları Praqa aeroportunda qartopu oynayıblar - VİDEO

İspaniyanın “Atletik” komandasının futbolçuları UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin növbəti oyunu çəriçivəsində Çex Respublikasına səfər ediblər və enişdən dərhal sonra komanda üzvləri arasında gülməli an yaşanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, komanda Praqaya endikdən sonra təyyarədən tez düşən futbolçular digərilərini qartopu atəşinə tutublar.
Komandanın səyahət kadrlarında futbolçuların soyuq havaya rəğmən yüksək əhval-ruhiyyədə olduqları görünür.
“Slaviya” (Praqa) ilə oyun hər iki komanda üçün turnir cədvəli baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır və “Atletik” səfərdə müsbət nəticə əldə etməyə çalışacaq.