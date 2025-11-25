UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələnin V turuna start verilir

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində V turun oyunları start götürəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, V turun ilk oyun günündə doqquz qarşılaşma baş tutacaq.
V tur çərçivəsində baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:
UEFA Çempionlar Liqası
V tur
25 noyabr
21:45. “Qalatasaray” - “Royal Union”
21:45. “Ayaks” - “Benfika”
23:59. “Napoli” - “Qarabağ”
23:59. “Budyo/Qlimt” - “Yuventus”
23:59. “Çelsi” - “Barselona”
23:59. “Borussiya Dortmund” - “Vilyarreal”
23:59. “Mançester Siti” - “Bayer Leverkuzen”
23:59. “Marsel” - “Nyukasl Yunayted”
23:59. “Slaviya Praqa” - “Atletik Bilbao”
Qeyd edək ki, turun oyunlarına sabah yekun vurulacaq.