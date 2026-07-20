İspaniya - Argentina finalından sonra meydanda dava düşdü – FOTO/VİDEO

Argentina millisinin yarımmüdafiəçisi Leandro Paredes DÇ-2026-nın İspaniyaya qarşı finalından sonra baş verən davanın əsas iştirakçılarından biri olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşıdurma Paredesin İspaniya millisinin müdafiəçisi Erik Qarsiyanı boğazından tutaraq itələməsindən sonra başlayıb. Komanda yoldaşını müdafiə etmək istəyən Qavi argentinalı futbolçuya yaxınlaşıb.
Paredes daha sonra Qavini formasından tutaraq yerə yıxıb və ona zərbə endirib. Yayımlanan görüntülərdə tərəfləri ayırmaq üçün digər futbolçuların və məşqçilər korpusunun üzvlərinin müdaxilə etdiyi görünür.
Baş hakim Slavko Vinçiç final fitindən sonra Paredesə qırmızı vərəqə göstərib. Oyunun nəticəsinə təsir etməyən bu cəza argentinalı yarımmüdafiəçi üçün əlavə intizam sanksiyasına səbəb ola bilər.
Qeyd edək ki, İspaniya Argentinanı əlavə vaxtda 1:0 hesabı ilə məğlub edərək tarixində ikinci dəfə dünya çempionu olub. Görüşün yeganə qolunu 106-cı dəqiqədə Ferran Torres vurub.