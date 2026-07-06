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Meksikalılar İngiltərəyə yatmağa imkan vermədilər - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
6 İyul 2026 01:39
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Meksikalılar İngiltərəyə yatmağa imkan vermədilər - VİDEO

İngiltərə millisinin futbolçuları DÇ-2026-nın 1/8 finalında Meksika ilə matçdan əvvəl azarkeş təzyiqi ilə üzləşiblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, Meksika azarkeşləri Mexikoda İngiltərə yığmasının qaldığı hotelin qarşısına toplaşıblar. Onlar gecə saatlarında baraban və trubalardan istifadə edib, mahnılar oxuyub, fişənglər atıblar. Məqsəd rəqib futbolçuların istirahətinə mane olmaq olub.

Britaniya mediası yazır ki, İngiltərə Futbol Assosiasiyası komandanın yerləşdiyi məkanı gizli saxlamağa çalışıb. Buna baxmayaraq, azarkeşlər hotelin yerini müəyyənləşdiriblər.

Matç öncəsi İngiltərə yığması ilə bağlı başqa maraqlı detal da gündəmə gəlib. Bildirilir ki, Mexikodakı yüksək dağlıq şəraitə uyğunlaşmaq üçün sildenafil preparatından istifadə məsələsi müzakirə olunub. Bu preparat WADA-nın qadağan olunmuş maddələr siyahısında deyil. İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel isə mövzuya zarafatla reaksiya verib.

Qeyd edək ki, Meksika - İngiltərə oyunu bu gün Bakı vaxtı ilə saat 04:00-da “Atsteka” stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz
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