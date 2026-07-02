DÇ-2026-də günün afişası: Üç böyük pley-off dueli

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında 1/16 final mərhələsi bu gün üç oyunla davam edəcək. Günün afişasında pley-offun taleyini müəyyənləşdirəcək maraqlı qarşılaşmalar yer alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk oyunda İspaniya və Avstriya yığmaları üz-üzə gələcək. Gecənin əsas oyunlarından birində isə Portuqaliya Xorvatiya ilə qarşılaşacaq.
Günün son görüşündə isə İsveçrə və Əlcəzair milliləri 1/8 finala vəsiqə uğrunda mübarizə aparacaqlar.
DÇ-2026, 1/16 final mərhələsi
2 iyul
23:00 İspaniya - Avstriya
3 iyul
03:00 Portuqaliya - Xorvatiya
07:00 İsveçrə - Əlcəzair