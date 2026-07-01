1 İyul 2026
AZ

Mbappe DÇ-2026-nın bombardirləri siyahısında Messiyə çatıb

DÇ-2026
Xəbərlər
1 İyul 2026 03:18
72
Mbappe DÇ-2026-nın bombardirləri siyahısında Messiyə çatıb

Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe 2026-cı il dünya çempionatının ən çox qol vuran iki oyunçusundan biridir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu, fransız futbolçunun İsveç millisinə qarşı 1/16 final matçında (3:0) iki qol vurmasından sonra mümkün olub.

Mbappenin hazırda altı qolu var və bu, bütün zamanların ən çox qol vuran oyunçusu olan argentinalı ulduz hücumçu Lionel Messiyə çatıb. Lakin 2022-ci il dünya çempionu cəmi üç oyunda iştirak edib, Mbappe isə artıq dörd oyunda meydana çıxıb.

Mbappenin matçdakı ikinci qolu onun dünya çempionatlarında 18-ci qolu olub. Messi mundiallar tarixində 19 qolla rekorda sahibdir.

Fransa 1/8 finalda Paraqvayla qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Fransa darmadağınla 1/8 finala yüksəlir
02:56
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa darmadağınla 1/8 finala yüksəlir - YENİLƏNİR + VİDEO

Fransa 1/8 finalda Paraqvayla gücünü slnayacaq
“Həll etməli olduğumuz bəzi şeylər var” – Tyorbyorn Heggemin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
02:33
DÇ-2026

“Həll etməli olduğumuz bəzi şeylər var” – Tyorbyorn Heggemin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Norveç 1/8 finalda Braziliya ilə qarşılaşacaq
Ronald Kuman Niderland millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib
01:34
DÇ-2026

Ronald Kuman Niderland millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib

Kuman 2023-cü ildən bəri milli komandaya rəhbərlik edirdi
Şomurodov DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin ən yaxşı qolunu vurub
01:16
DÇ-2026

Şomurodov DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin ən yaxşı qolunu vurub - VİDEO

İkinci yeri isə Mərakeşə vurduğu qola görə Haitinin hücumçusu Vilson İsidor tutub
Droqba Kot-d'İvuar - Norveç matçında hakimliyi tənqid edib
00:53
DÇ-2026

Droqba Kot-d'İvuar - Norveç matçında hakimliyi tənqid edib

Qarşılaşmanı Norveç 2:1 hesabı ilə qazanıb
Antonio Nusadan Braziliya ilə 1/8 final matçı barədə İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
00:34
DÇ-2026

Antonio Nusadan Braziliya ilə 1/8 final matçı barədə İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA - VİDEO

Norveç və Brazilya komandaları arasında 1/8 final oyunu iyulun 5-də keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
29 İyun 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar
29 İyun 22:04
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar - YENİLƏNİR + FOTO

50 kq çəki dərəcəsi Azərbaycan finalı ilə yadda qalıb
Cüdoçularımız Praqada dörd medalla altıncı oldu - YENİLƏNİB + FOTO
28 İyun 22:42
Cüdo

Cüdoçularımız Praqada dörd medalla altıncı oldu - YENİLƏNİB + FOTO

Əjdər Bağırov Avropa Açıq Turnirinin son günündə gümüş medal qazanıb
“Sabah” Avstriyada “Ferentsvaroş”la heç-heçə edib - YENİLƏNİB + FOTO
28 İyun 22:37
Azərbaycan futbolu

“Sabah” Avstriyada “Ferentsvaroş”la heç-heçə edib - YENİLƏNİB + FOTO

Masazır təmsilçisi təlim-məşq toplanışında ikinci yoxlama oyununu da 1:1 hesabı ilə başa vurub