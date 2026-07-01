DÇ-2026-da günün afişası: İngiltərə, Belçika və ABŞ meydana çıxır

Futbol üzrə DÇ-2026-da 1/16 final mərhələsinin növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün proqramında üç qarşılaşma yer alıb. İlk matçda İngiltərə Konqo DR ilə üz-üzə gələcək. Daha sonra Belçika Seneqalı sınağa çəkəcək. Gecənin son oyununda isə ABŞ Bosniya və Herseqovina ilə qarşılaşacaq.
Günün oyunları Bakı vaxtı ilə aşağıdakı kimidir:
DÇ-2026, 1/16 final mərhələsi
1 iyul
20:00 İngiltərə - Konqo DR
2 iyula keçən gecə
00:00 Belçika - Seneqal
04:00 ABŞ - Bosniya və Herseqovina
Qeyd edək ki, bu cütlərin qalibləri DÇ-2026-da 1/8 finala yüksələcək.