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Holand Braziliya ilə 1/8 final matçı barədə: “Şanslarımız yüksək deyil”

DÇ-2026
Xəbərlər
1 İyul 2026 09:08
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Holand Braziliya ilə 1/8 final matçı barədə: “Şanslarımız yüksək deyil”

Norveç millisinin hücumçusu Erlinq Holand milli komandanın 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Braziliyaya qarşı oyunda qalib gəlmək şanslarını qiymətləndirib.

İdman.Biz bildirir ki, 1/16 finalda Norveç Kot-d’İvuarı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

“Şanslarımız yüksək deyil. Biz Braziliya ilə qarşılaşırıq. 1/8 final əla komandalarla doludur və əlbəttə ki, asan olmayacaq. Daha irəliləmək çətin olacaq. Bu, çətin işdir və uğur qazanıb-qazanmayacağımızı bilmirəm. Əla iş gördük və hələ də çox yaxşı hazırıq”, - Holand bildirib.

İdman.Biz
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