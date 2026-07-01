Holand Braziliya ilə 1/8 final matçı barədə: “Şanslarımız yüksək deyil”

Norveç millisinin hücumçusu Erlinq Holand milli komandanın 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Braziliyaya qarşı oyunda qalib gəlmək şanslarını qiymətləndirib.
İdman.Biz bildirir ki, 1/16 finalda Norveç Kot-d’İvuarı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
“Şanslarımız yüksək deyil. Biz Braziliya ilə qarşılaşırıq. 1/8 final əla komandalarla doludur və əlbəttə ki, asan olmayacaq. Daha irəliləmək çətin olacaq. Bu, çətin işdir və uğur qazanıb-qazanmayacağımızı bilmirəm. Əla iş gördük və hələ də çox yaxşı hazırıq”, - Holand bildirib.