1 İyul 2026
AZ

Meksika Ekvadoru keçdi, İngiltərə - DR Konqo cütünün qalibini gözləyir - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
1 İyul 2026 08:23
55
Meksika Ekvadoru keçdi, İngiltərə - DR Konqo cütünün qalibini gözləyir

Meksika millisi futbol üzrə dünya çempionatı-2026-nın 1/16 final mərhələsində Ekvadoru 2:0 hesabı ilə məğlub edərək 1/8 finala vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Asteka” stadionunda keçirilən qarşılaşma güclü tufan səbəbindən planlaşdırılan vaxtdan gec başlayıb. Buna baxmayaraq, meydan sahibləri ilk dəqiqələrdən təşəbbüsü ələ alıblar. Tribunaların dəstəyi ilə irəli atılan meksikalılar rəqib qapısı önündə daha təhlükəli epizodlar yaradıblar.

Hesab 22-ci dəqiqədə açılıb. Xulian Kinyones cərimə meydançasında yaranan qarışıqlıqdan yararlanaraq Meksikanı hesabda önə keçirib. Ekvador topa nəzarət etməyə və cinahlardan hücumlar qurmağa çalışsa da, meydan sahibləri müdafiədə etibarlı çıxış edərək rəqibə sürətli hücumlar təşkil etməyə imkan verməyiblər.

31-ci dəqiqədə Meksika üstünlüyünü artırıb. Raul Ximenes hücumu dəqiq zərbə ilə tamamlayaraq hesabı 2:0-a çatdırıb.

Bundan sonra oyun meydan sahiblərinin istədiyi ssenari üzrə davam edib. Meksikalılar tempi aşağı salıb, zonaları düzgün bağlayıb və Ekvadoru nəticəsiz hücumlarla kifayətlənməyə məcbur ediblər.

İkinci hissədə Ekvador daha çox topa sahib olsa da, hücumların son mərhələsində dəqiqlik çatışmayıb. Ən təhlükəli epizod 75-ci dəqiqədə yaşanıb. Kevin Rodriges cərimə meydançasına daxil olaraq qapıçını keçsə də, zərbəsi dirəyin yanından keçib.

Meksika da fərqi artıra bilərdi. Künc zərbəsindən sonra Ernan Qalindes Sesar Montesin baş zərbəsini dəf edərək komandasını növbəti qoldan xilas edib.

Matçın son dəqiqələrində meydan sahibləri daha çox müdafiəyə çəkilsələr də, rəqibə əlverişli mövqelərdən zərbə endirməyə imkan verməyiblər.

Qarşılaşmanın sonluğu gərgin keçib. Ekvador bütün qüvvəsi ilə irəli atılıb, Meksika isə rəqibini əks-hücumlarda yaxalamağa çalışıb. Əlavə olunmuş dəqiqələrdə meydandakı gərginlik daha da artıb. Əvvəlcə Kendri Paes kobud oyuna görə sarı vərəqə alıb. Ardınca isə Pyero İnkapye 90+5-ci dəqiqədə Santyaqo Ximeneslə mübahisəsinə görə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

Beləliklə, Meksika 2:0 hesablı qələbəni sona qədər qoruyaraq turnirdə ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanıb. Komanda eyni zamanda mundialda qapısından hələ də qol buraxmayıb.

Meksika 1/8 finalda İngiltərə – DR Konqo cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappe DÇ-2026-nın bombardirləri siyahısında Messiyə çatıb
03:18
DÇ-2026

Mbappe DÇ-2026-nın bombardirləri siyahısında Messiyə çatıb

Kilian Mbappenin hazırda altı qolu var
DÇ-2026: Fransa darmadağınla 1/8 finala yüksəlir
02:56
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa darmadağınla 1/8 finala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa 1/8 finalda Paraqvayla gücünü slnayacaq
“Həll etməli olduğumuz bəzi şeylər var” – Tyorbyorn Heggemin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
02:33
DÇ-2026

“Həll etməli olduğumuz bəzi şeylər var” – Tyorbyorn Heggemin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Norveç 1/8 finalda Braziliya ilə qarşılaşacaq
Ronald Kuman Niderland millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib
01:34
DÇ-2026

Ronald Kuman Niderland millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib

Kuman 2023-cü ildən bəri milli komandaya rəhbərlik edirdi
Şomurodov DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin ən yaxşı qolunu vurub
01:16
DÇ-2026

Şomurodov DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin ən yaxşı qolunu vurub - VİDEO

İkinci yeri isə Mərakeşə vurduğu qola görə Haitinin hücumçusu Vilson İsidor tutub
Droqba Kot-d'İvuar - Norveç matçında hakimliyi tənqid edib
00:53
DÇ-2026

Droqba Kot-d'İvuar - Norveç matçında hakimliyi tənqid edib

Qarşılaşmanı Norveç 2:1 hesabı ilə qazanıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
29 İyun 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar
29 İyun 22:04
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar - YENİLƏNİR + FOTO

50 kq çəki dərəcəsi Azərbaycan finalı ilə yadda qalıb
Cüdoçularımız Praqada dörd medalla altıncı oldu - YENİLƏNİB + FOTO
28 İyun 22:42
Cüdo

Cüdoçularımız Praqada dörd medalla altıncı oldu - YENİLƏNİB + FOTO

Əjdər Bağırov Avropa Açıq Turnirinin son günündə gümüş medal qazanıb
“Sabah” Avstriyada “Ferentsvaroş”la heç-heçə edib - YENİLƏNİB + FOTO
28 İyun 22:37
Azərbaycan futbolu

“Sabah” Avstriyada “Ferentsvaroş”la heç-heçə edib - YENİLƏNİB + FOTO

Masazır təmsilçisi təlim-məşq toplanışında ikinci yoxlama oyununu da 1:1 hesabı ilə başa vurub