Meksika Ekvadoru keçdi, İngiltərə - DR Konqo cütünün qalibini gözləyir - VİDEO

Meksika millisi futbol üzrə dünya çempionatı-2026-nın 1/16 final mərhələsində Ekvadoru 2:0 hesabı ilə məğlub edərək 1/8 finala vəsiqə qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Asteka” stadionunda keçirilən qarşılaşma güclü tufan səbəbindən planlaşdırılan vaxtdan gec başlayıb. Buna baxmayaraq, meydan sahibləri ilk dəqiqələrdən təşəbbüsü ələ alıblar. Tribunaların dəstəyi ilə irəli atılan meksikalılar rəqib qapısı önündə daha təhlükəli epizodlar yaradıblar.
Hesab 22-ci dəqiqədə açılıb. Xulian Kinyones cərimə meydançasında yaranan qarışıqlıqdan yararlanaraq Meksikanı hesabda önə keçirib. Ekvador topa nəzarət etməyə və cinahlardan hücumlar qurmağa çalışsa da, meydan sahibləri müdafiədə etibarlı çıxış edərək rəqibə sürətli hücumlar təşkil etməyə imkan verməyiblər.
31-ci dəqiqədə Meksika üstünlüyünü artırıb. Raul Ximenes hücumu dəqiq zərbə ilə tamamlayaraq hesabı 2:0-a çatdırıb.
Bundan sonra oyun meydan sahiblərinin istədiyi ssenari üzrə davam edib. Meksikalılar tempi aşağı salıb, zonaları düzgün bağlayıb və Ekvadoru nəticəsiz hücumlarla kifayətlənməyə məcbur ediblər.
İkinci hissədə Ekvador daha çox topa sahib olsa da, hücumların son mərhələsində dəqiqlik çatışmayıb. Ən təhlükəli epizod 75-ci dəqiqədə yaşanıb. Kevin Rodriges cərimə meydançasına daxil olaraq qapıçını keçsə də, zərbəsi dirəyin yanından keçib.
Meksika da fərqi artıra bilərdi. Künc zərbəsindən sonra Ernan Qalindes Sesar Montesin baş zərbəsini dəf edərək komandasını növbəti qoldan xilas edib.
Matçın son dəqiqələrində meydan sahibləri daha çox müdafiəyə çəkilsələr də, rəqibə əlverişli mövqelərdən zərbə endirməyə imkan verməyiblər.
Qarşılaşmanın sonluğu gərgin keçib. Ekvador bütün qüvvəsi ilə irəli atılıb, Meksika isə rəqibini əks-hücumlarda yaxalamağa çalışıb. Əlavə olunmuş dəqiqələrdə meydandakı gərginlik daha da artıb. Əvvəlcə Kendri Paes kobud oyuna görə sarı vərəqə alıb. Ardınca isə Pyero İnkapye 90+5-ci dəqiqədə Santyaqo Ximeneslə mübahisəsinə görə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.
Beləliklə, Meksika 2:0 hesablı qələbəni sona qədər qoruyaraq turnirdə ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanıb. Komanda eyni zamanda mundialda qapısından hələ də qol buraxmayıb.
Meksika 1/8 finalda İngiltərə – DR Konqo cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.