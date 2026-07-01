DÇ-2026: Fransa - İsveç matçında hesab arasındakı fərq artıb - YENİLƏNİR + VİDEO

Fransa - İsveç matçında ikinci qol vurulub.
İdman.Biz bildirir ki, 53-cü dəqiqədə Bredli Barkola dəqiq zərbə ilə komandasının üstünlüyünü artırıb.
02:05
Fransa - İsveç matçında ikinci hissə başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra Fransa 1:0 hesabı ilə irəlidədir.
01:50
Fransa - İsveç matçında ilk hissə bitib.
İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra Fransa 1:0 hesabı ilə irəlidədir.
01:46
Fransa - İsveç matçında hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 45-ci dəqiqədə Kilian Mbappe hesabı açıb.
01:00
Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 final mərhələsinin növbəti oyunu keçirilir.
İdman.Biz bildirir ki, 1/8 finala çıxmaq uğrunda Fransa və İsveç milliləri qarşılaşırlar.
Matç İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilir. Baş hakim niderlandlı Danni Makkelidir.
Fransa I qrupunda 9 xalla birinci yeri tutub. İsveç isə 4 xalla F qrupunda üçüncü olub.
Bu cütün qalibi 1/8 finalda Paraqvay millisi ilə qarşılaşacaq.