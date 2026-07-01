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DÇ-2026: Fransa - İsveç matçında hesab arasındakı fərq artıb - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
1 İyul 2026 02:13
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DÇ-2026: Fransa - İsveç matçında hesab arasındakı fərq artıb

Fransa - İsveç matçında ikinci qol vurulub.

İdman.Biz bildirir ki, 53-cü dəqiqədə Bredli Barkola dəqiq zərbə ilə komandasının üstünlüyünü artırıb.

02:05

Fransa - İsveç matçında ikinci hissə başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra Fransa 1:0 hesabı ilə irəlidədir.

01:50

Fransa - İsveç matçında ilk hissə bitib.

İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra Fransa 1:0 hesabı ilə irəlidədir.

01:46

Fransa - İsveç matçında hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 45-ci dəqiqədə Kilian Mbappe hesabı açıb.

01:00

Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 final mərhələsinin növbəti oyunu keçirilir.

İdman.Biz bildirir ki, 1/8 finala çıxmaq uğrunda Fransa və İsveç milliləri qarşılaşırlar.

Matç İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilir. Baş hakim niderlandlı Danni Makkelidir.

Fransa I qrupunda 9 xalla birinci yeri tutub. İsveç isə 4 xalla F qrupunda üçüncü olub.

Bu cütün qalibi 1/8 finalda Paraqvay millisi ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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