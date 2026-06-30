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Lamin Yamal Avstriya ilə oyuna hazırlığından danışıb

DÇ-2026
Xəbərlər
30 İyun 2026 23:14
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Lamin Yamal Avstriya ilə oyuna hazırlığından danışıb

İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamal 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində Avstriya ilə oyundan əvvəl fiziki vəziyyətini qiymətləndirib.

İdman.Biz bildirir ki, oyun iyulun 2-də keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə 23.00-da başlayacaq.

“The Touchline” qəzeti Yamalın sözlərini sitat gətirir: “Özümü 80-90% formada hiss edirəm. Avstriyaya qarşı 90 dəqiqə oynaya bilərəm”.

Yamal La Liqanın 33-cü turunda “Selta Viqo” üzərində 1:0 hesablı qələbə qazandıqları oyunda penalti zərbəsini yerinə yetirərkən bud əzələsindən zədə alsa da, dünya çempionatının başlanğıcına bərpa olunub.

DÇ-2026-nın 2-ci turunda Səudiyyə Ərəbistanı üzərində 4:0 hesablı qələbə qazanılan oyunda Yamal dünya çempionatında debüt qolunu 10-cu dəqiqədə vurub.

İspaniya H qrupunda birinci sırada yer alan komanda olaraq 2026-cı il dünya çempionatının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz
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