Bekkasese Ekvador millisindən ayrıldı

Ekvador millisinin baş məşqçisi Sebastyan Bekkasese 2026-cı il dünya çempionatından sonra vəzifəsindən ayrılıb.
İdman.Biz “The Guardian”a istinadən xəbər verir ki, argentinalı mütəxəssisin müqaviləsi turnirdən sonra başa çatıb və o, Ekvadorun Meksikaya 0:2 hesablı məğlubiyyətindən sonra komandadan getdiyini açıqlayıb.
Ekvador yığması 1/16 final mərhələsində Meksikaya uduzaraq DÇ-2026 ilə vidalaşıb. Görüşdə meydan sahiblərinin qollarını Xulian Kinyones və Raul Ximenes vurub.
Bekkasese oyundan sonra nəticəyə görə məsuliyyəti üzərinə götürüb:
“Bu, mənim Meksikadakı son oyunum idi. Ona görə getməliyəm. Davam etmək istərdim, çünki futbolçulardan və rəhbərlikdən gördüyüm münasibət buna əsas verirdi. Amma bu sistemin necə işlədiyini anlayıram”.
O, komanda ilə vidalaşarkən futbolçulara və azarkeşlərə minnətdarlığını da bildirib:
“Şikayətim yoxdur, yalnız insanlara və futbolçulara təşəkkür edirəm. Çox böyük sevgi və minnətdarlıq gördüm”.
Qeyd edək ki, Ekvador qrup mərhələsini keçsə də, pley-offun ilk raundunda mübarizəni dayandırıb. Meksika isə qələbə sayəsində 1/8 finala yüksəlib.