Kanada ilk dəfə dünya çempionatının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb

Kanada milli komandası tarixində ilk dəfə dünya çempionatının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bu tarixi nailiyyət B qrupunun üçüncü tur oyunlarından sonra mümkün olub. Həmin oyunlarda kanadalılar dörd xalla ikinci yeri tutublar.
Qrup mərhələsinin son oyununda turnirin ev sahibi İsveçrəyə 2:1 hesabı ilə məğlub olub, lakin bu nəticə Bosniya və Herseqovina ilə müqayisədə üstün qol fərqi sayəsində növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün kifayət edib. Bosniya və Herseqovina da dörd xal qazanıb.
Bu, Kanadanın dünya çempionatının final mərhələsində üçüncü çıxışıdır. Komanda ilk dəfə 1986-cı ildə oynayıb, lakin hər üç oyunda - SSRİ, Fransa və Macarıstana məğlub olub.
Kanadalılar ikinci çıxışlarını 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən dünya çempionatında edəcəklər və orada da qrup mərhələsini keçə bilməyib Belçika, Xorvatiya və Mərakeşə uduzublar.
İndi, tarixində ilk dəfə olaraq, Kanada komandası dünya çempionluğu uğrunda mübarizəsini pley-off matçlarında davam etdirəcək.