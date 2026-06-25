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DÇ-2026: Braziliya üç qolla qrupu lideri kimi pley-offa vəsiqə qazandı - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
25 İyun 2026 04:24
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DÇ-2026: Braziliya üç qolla qrupu lideri kimi pley-offa vəsiqə qazandı - VİDEO

Braziliya futbol millisi DÇ-2026-nın C qrupunda Şotlandiya ilə qarşılaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ABŞ-nin Mayami şəhərindəki “Hard Rok” stadionunda keçirilən görüş braziliyalıların böyükhesablı qələbəsi ilə başa çatıb - 3:0. Görüşü meksikalı baş hakim Sesar Ramos Palasuelos idarə edib.

Braziliyanın heyətində Vinisius 7 və 48-ci dəqiqədə qol vuraraq dubl edib. Komandanın digər qolunu 60-cı dəqiqədə Mateus Kunya vurub.

Bu nəticədən sonra Braziliya qrup mərhələsini yeddi xalla birinci pillədə başa vurub. Şotlandiya isə üç oyundan sonra üç xalla üçüncü yeri tutub.

DÇ-2026 formatına görə qruplarda ilk iki yeri tutanlar birbaşa pley-offa çıxır, üçüncü olanlardan isə yalnız ən yaxşı səkkiz komanda növbəti mərhələyə vəsiqə qazanır. Braziliya növbəti mərhələdə - 1/16 finalda F qrupunun ikincisi ilə oynayacaq. FIFA cədvəlinə görə bu, 76-cı matçdır və iyunun 29-da Hyustonda keçiriləcək.

F qrupunda Niderland, Yaponiya və İsveç arasında mübarizə davam edir.

Şotlandiyanın pley-offa çıxıb-çıxmayacağı digər qruplardakı üçüncü yerlərin nəticələrindən sonra müəyyənləşəcək.

İdman.Biz
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