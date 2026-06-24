24 İyun 2026
AZ

DÇ-2026: İngiltərə - Qana matçının ilk yarısı qolsuz başa çatıb - YENİLƏNİR

DÇ-2026
Xəbərlər
24 İyun 2026 00:53
89
DÇ-2026: İngiltərə - Qana matçının ilk yarısı qolsuz başa çatıb

İngiltərə - Qana matçında birinci hissə bitib.

İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıda qapılara qol vurulmayıb.

00:53

Futbol üzrə dünya çempionatının L qrupunda ikinci tura start verilib.

İdman.Biz bildirir ki, ilk olaraq İngiltərə və Qana milliləri qarşılaşırlar.

Oyun ABŞ-ın Foksboro şəhərindəki “Gillette” stadionunda keçirilir. Baş hakim honduraslı Said Martinesdir.

İlk turda İngiltərə Xorvatiyanı (4:2), Qana isə Panamanı (1:0) məğlub edib.

Qana DÇ-2026-da öz qapısında qol görməyən 4 millidən biridir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Didye Deşamın anası vəfat edib
00:27
DÇ-2026

Didye Deşamın anası vəfat edib

Mütəxəssis milli komandanın düşərgəsini tərk edəcək
Erkən final: Portuqaliya Argentina ilə 1/4 finalda qarşılaşa bilər
00:08
DÇ-2026

Erkən final: Portuqaliya Argentina ilə 1/4 finalda qarşılaşa bilər

Hər şey Portuqaliyanın K qrupundakı yerindən asılıdır
Kriştianu Ronaldu Portuqaliya millisində 145 qola imza atıb
23 İyun 23:47
DÇ-2026

Kriştianu Ronaldu Portuqaliya millisində 145 qola imza atıb

Lionel Messidə bu göstərici 122 qoldur
Ronaldu 40 yaşından sonra dünya çempionatında iki qol vuran ilk oyunçudur
23 İyun 23:31
DÇ-2026

Ronaldu 40 yaşından sonra dünya çempionatında iki qol vuran ilk oyunçudur

Ronaldu dünya çempionatında qol vuran ikinci ən yaşlı oyunçudur
DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
Ronaldu mundiallarda bir ilkə imza ataraq Messini qabaqlayıb
23 İyun 22:58
DÇ-2026

Ronaldu mundiallarda bir ilkə imza ataraq Messini qabaqlayıb

Altı dünya çempionatında oynayan ikinci oyunçu Lionel Messidir

Ən çox oxunanlar

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub
DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
21 İyun 22:06
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Lamin Yamal mundiallarda ilk qolunu vurub, Oyarzabal dubl edib
Cüdoçularımız Ulan-Batorda dörd medal qazandı - YENİLƏNİB
21 İyun 15:21
Cüdo

Cüdoçularımız Ulan-Batorda dörd medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi “Böyük Dəbilqə”ni bir qızıl və üç bürünclə başa vurub
DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
22 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

G qrupunda keçirilən oyun qolsuz bərabərliklə başa çatıb