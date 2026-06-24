DÇ-2026: İngiltərə - Qana matçının ilk yarısı qolsuz başa çatıb - YENİLƏNİR

İngiltərə - Qana matçında birinci hissə bitib.
İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıda qapılara qol vurulmayıb.
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Futbol üzrə dünya çempionatının L qrupunda ikinci tura start verilib.
İdman.Biz bildirir ki, ilk olaraq İngiltərə və Qana milliləri qarşılaşırlar.
Oyun ABŞ-ın Foksboro şəhərindəki “Gillette” stadionunda keçirilir. Baş hakim honduraslı Said Martinesdir.
İlk turda İngiltərə Xorvatiyanı (4:2), Qana isə Panamanı (1:0) məğlub edib.
Qana DÇ-2026-da öz qapısında qol görməyən 4 millidən biridir.