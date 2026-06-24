Erkən final: Portuqaliya Argentina ilə 1/4 finalda qarşılaşa bilər

Argentina və Portuqaliya 2026-cı il dünya çempionatında dörddəbir final mərhələsində qarşılaşa bilərlər.
İdman.Biz xəbər verir ki, hər şey Portuqaliyanın K qrupundakı yerindən asılı olacaq.
Argentina J qrupunda iki qələbə qazandıqdan sonra erkən birinci yeri tutub. Komanda Əlcəzairi 3:0 və Avstriyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edərək altı xal qazanıb. Bu, artıq onların pley-offa vəsiqə qazanmasını təmin edib: onlar 1/16 final mərhələsində H qrupunda ikinci yeri tutan komanda ilə oynayacaqlar.
Portuqaliyanın mövqeyi iki komanda arasında potensial qarşılaşmada əsas amil olaraq qalır. Özbəkistanı 5:0 hesabı ilə məğlub edən Portuqaliya, Konqo Demokratik Respublikası ilə 1:1 hesablı heç-heçədən sonra artıq dörd xala sahibdir. Portuqaliya qrup mərhələsinin son oyununu Kolumbiya ilə qarşılaaşacaq və bu, onların K qrupundakı yerini müəyyən edəcək.
Portuqaliya K qrupunda qalib gələrsə, püşkatmanın Argentina ilə eyni səbətində iştirak edəcək. Bu halda, onların dünya çempionatında mümkün oyunu dörddəbir finalda olacaq.
Əgər Portuqaliya K qrupunda ikinci yeri tutarsa, püşkatmanın digər səbətinə düşəcək. Argentina ilə onların oyunu yalnız finalda və ya üçüncü yer uğrunda matçda mümkün olacaq.
Əgər Portuqaliya pley-offa üçüncü yerdən çıxarsa, komandalar yarımfinalda qarşılaşa bilərlər.