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Rafinya: “Tez sağalmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm”

DÇ-2026
Xəbərlər
24 İyun 2026 01:10
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Rafinya: “Tez sağalmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm”

Braziliya millisinin hücumçusu Rafinya milli komandada aldığı zədə ilə bağlı açıqlama verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Rafinya DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin Haiti ilə ikinci tur matçının (3:0) 40-cı dəqiqəsində bud əzələsindən zədə alıb. Onun əsas qrupa qayıdışı əlavə tibbi müayinədən sonra müəyyən ediləcək.

“Mən ölkəmi sevirəm, Braziliya milli komandasında oynamağı sevirəm. Mümkün qədər tez sağalmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Uşaqları dəstəkləmək və ümumi işə töhfə vermək üçün mütləq komandada qalacağam”, - deyə Rafinya bildirib.

İdman.Biz
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