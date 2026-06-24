FİFA DÇ-2026-nın gedişində penalti qaydasını dəyişdirmək istəyir

The Times qəzetinin baş müxbiri Martin Ziqler sosial media platforması X-də bildirib ki, FIFA penalti atışları qaydalarını dəyişdirmək üçün Beynəlxalq Futbol Assosiasiyası Şurasına (IFAB) təcili sorğu göndərib.
İdman.Biz bildirir ki, dünya futbolunun idarəetmə orqanı yeni prosedurun gələn bazar günü, 28 iyun tarixində başlayacaq DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinin başlamazdan əvvəl tətbiq edilməsində israr edir.
İslahat ənənəvi iki sikkə atışını (əvvəlcə qol seçimi, sonra ilk zərbə) tək sikkə atışının lehinə aradan qaldırır. Yeni qaydalara görə, oyundan əvvəl sikkə atışını qazanan kapitan ya hansı komandanın ilk zərbə vuracağını müəyyən etmək, ya da qolu seçmək üçün ilk seçimini edəcək. Püşk atışını uduzan kapitan avtomatik olaraq ikinci qərarı alacaq.
FIFA bunu mövcud sistemin hər iki püşkdə qalib gələn komandaya həddindən artıq psixoloji üstünlük verdiyi ilə əsaslandırır, məsələn, bu yaxınlarda keçirilən 2025/26 Çempionlar Liqasının finalında “Arsenal”ın hər iki sikkə atışını uduzduğu və ikinci yer uğrunda mübarizə apardığı oyunda olduğu kimi. IFAB-ın 2026-cı il dünya çempionatında pley-off matçlarında sınaqdan keçirmək məqsədilə düzəlişi yaxın günlərdə nəzərdən keçirib təsdiqləməsi gözlənilir.