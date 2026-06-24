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Didye Deşamın anası vəfat edib

DÇ-2026
Xəbərlər
24 İyun 2026 00:27
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Didye Deşamın anası vəfat edib

Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşamın anası vəfat edib və o, 2026-cı il dünya çempionatında ABŞ-da yerləşmiş milli komandanı tərk edəcək.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Fabris Hokins Fransa Futbol Federasiyasına (FFF) istinadən məlumat verib.

Məşqçi yaxınlarının yanında olmaq və dəfn mərasimində iştirak etmək üçün ABŞ-ı tərk edəcək. O, milli komandanın 26 iyunda Norveçlə keçiriləcək son qrup mərhələsi oyununda ehtiyat oyunçular skamyasında olmayacaq. Fransa Futbol Federasiyasının prezidenti Filip Diallo ilə razılığa əsasən, Didye Deşam köməkçisi Qay Stefanı qayıdana qədər komandanı idarə etmək üçün təyin edib.

Bütün Fransa millisinin xəbərdən sarsıldığı bildirilir.

2 turdan sonra Fransanın altı xalı var və I qrupun turnir cədvəlinə liderlik edir.

İdman.Biz
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