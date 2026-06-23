Ronaldu 40 yaşından sonra dünya çempionatında iki qol vuran ilk oyunçudur

Portuqaliya millisinin 41 yaşlı hücumçusu Kriştianu Ronaldu DÇ-2026 K qrupunda Özbəkistana qarşı (5:0) matçda iki qol vurub.
İdman.Biz bildirir ki, bununla Ronaldu dünya çempionatları tarixində turnirdə iki qol vuran ilk 40 yaşdan yuxarı oyunçu olub.
Ronaldu dünya çempionatında qol vuran ikinci ən yaşlı oyunçudur (41 il, 138 gün). Siyahıya kamerunlu Roje Milla (1994-cü il dünya çempionatında 42 il, 39 gün) başçılıq edir, Portuqaliyalı Pepe isə (2022-ci il dünya çempionatında 39 il, 283 gün) ilk üçlüyü tamamlayır.