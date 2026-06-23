Kriştianu Ronaldu Portuqaliya millisində 145 qola imza atıb

Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldunun 2026-cı il dünya çempionatının K qrupunun ikinci turunda Özbəkistana qarşı vurduğu iki qol onun milli komandada vurduğu qolların sayını 145-ə çatdırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, dünya çempionatları tarixində ən çox qol vuran futbolçu Lionel Messi (18 qol) Ronaldudan 23 qolla geridə qalır. O, Argentina millisində 122 qol vurub.
Ronaldu həmçinin milli komandasının dünya çempionatlarında ən çox qol vuran oyunçusu olub (10 qol) və həmyerlisi Eysebionu (9 qol) geridə qoyub və dünya Kubokunda dubl edən 40 yaşdan yuxarı yeganə oyunçu olub.