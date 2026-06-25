Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında artıq on avtoqol var

2026-cı il dünya çempionatında 10-cu avtoqol qeydə alınıb.
İdman.Biz bildirir ki, hadisə Bosniya və Herseqovina ilə Qətər (3:1) arasında keçirilən qrup mərhələsinin üçüncü tur matçında baş verib. Qapıdan keçən top əvvəlcə Qətər müdafiəçisi Sultan Əl-Braka aid edilsə də, sonradan avtoqol qapıçı Mahmud Abunaduya aid edilib.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, avtoqol rekordu 2018-ci ildə Rusiyada keçirilən dünya çempionatında qeydə alınıb və 64 matçda 12 avtoqol vurulub. Qətərdə keçirilən dünya çempionatında (2022) isə cəmi üç avtoqol qeydə alınıb.
Qətər B qrupunda üç oyundan bir xalla dördüncü yeri tutub və turnirdən kənarlaşdırılıb. Bosniya və Herseqovina dörd xalla üçüncü yerdədir və dünya çempionatında pley-offa vəsiqə qazanmaq hüququnu qoruyur.
DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı çempiondur.