Doku Belçika millisinin düşərgəsinə qayıdıb

Belçika yığmasının hücumçusu Jeremi Doku milli komandanın düşərgəsinə qayıdıb.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, millinin mətbuat xidməti “Mançester Siti”nin oyunçusu əvvəllər oğlunun dünyaya gəlməsi ilə bağlı müvəqqəti olaraq Londona getdiyini və geri döndüyünü bildirib.
Belçika komandasının X sosial media hesabında Dokunun dünya çempionatında milli komandanın düşərgəsinə qayıtmasının görüntüləri paylaşılıb.
“Həyatının ən vacib ötürməsindən sonra yenidən düşərgədə”, - paylaşımda bildirilib.
Belçika 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin son oyununu 27 iyun gecəsi Yeni Zelandiyaya qarşı keçirəcək. Belçika hazırda iki xalla G qrupunda üçüncü yerdədir.