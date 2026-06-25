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Doku Belçika millisinin düşərgəsinə qayıdıb

DÇ-2026
Xəbərlər
25 İyun 2026 01:22
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Doku Belçika millisinin düşərgəsinə qayıdıb

Belçika yığmasının hücumçusu Jeremi Doku milli komandanın düşərgəsinə qayıdıb.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, millinin mətbuat xidməti “Mançester Siti”nin oyunçusu əvvəllər oğlunun dünyaya gəlməsi ilə bağlı müvəqqəti olaraq Londona getdiyini və geri döndüyünü bildirib.

Belçika komandasının X sosial media hesabında Dokunun dünya çempionatında milli komandanın düşərgəsinə qayıtmasının görüntüləri paylaşılıb.

“Həyatının ən vacib ötürməsindən sonra yenidən düşərgədə”, - paylaşımda bildirilib.

Belçika 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin son oyununu 27 iyun gecəsi Yeni Zelandiyaya qarşı keçirəcək. Belçika hazırda iki xalla G qrupunda üçüncü yerdədir.

İdman.Biz
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