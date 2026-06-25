25 İyun 2026
AZ

Messi DÇ-2030-da iştirak barədə mövqeyini dəyişib

DÇ-2026
Xəbərlər
25 İyun 2026 05:12
19
Messi DÇ-2030-da iştirak barədə mövqeyini dəyişib

Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi bir daha 2030-cu il dünya çempionatında mümkün iştirakı barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, son bir il ərzində hücumçuya müntəzəm olaraq karyerasını bitirməsi və 2026-cı il dünya çempionatından sonra milli komandada böyük turnirlərdə oynamağı planlaşdırıb-planlaşdırmaması ilə bağlı suallar verilib.

Təxminən bir həftə əvvəl 2030-cu il dünya çempionatı haqqında danışarkən Messi qəti cavab vermişdi: “Xeyr, xeyr, qətiyyən yox”.

Lakin argentinalı hazırkı turnirdə parlaq oyun göstərir və artıq iki matçda beş qol vurub. Bundan sonra, 24 iyunda Telefe jurnalisti Messidən milli komandadakı gələcəyi barədə yenidən soruşub.

Bu dəfə dünya çempionu 43 yaşında 2030-cu il dünya çempionatında iştirak etməyi tamamilə istisna etməyib.

“Düzünü desəm, bu barədə düşünərək oynamıram. Görək nə olacaq”, - Messi deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Mərakeş altı qolla pley-offa keçdi - VİDEO
04:46
DÇ-2026

DÇ-2026: Mərakeş altı qolla pley-offa keçdi - VİDEO

Afrika təmsilçisi C qrupunu yeddi xalla ikinci pillədə başa vurib
DÇ-2026: Braziliya üç qolla qrupu lideri kimi pley-offa vəsiqə qazandı - VİDEO
04:24
DÇ-2026

DÇ-2026: Braziliya üç qolla qrupu lideri kimi pley-offa vəsiqə qazandı - VİDEO

Cənubi amerikalılar C qrupunda birinci yeri tutub, Şotlandiya isə üçüncü pillədə qalıb
Kanada ilk dəfə dünya çempionatının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb
04:10
DÇ-2026

Kanada ilk dəfə dünya çempionatının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb

Bu, Kanadanın dünya çempionatının final mərhələsində üçüncü çıxışıdır
Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında artıq on avtoqol var
03:05
DÇ-2026

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında artıq on avtoqol var

Avtoqol rekordu 2018-ci ildə Rusiyada keçirilən dünya çempionatında qeydə alınıb
2026-cı il dünya çempionatını altı komanda tərk edib
02:07
DÇ-2026

2026-cı il dünya çempionatını altı komanda tərk edib

Artıq pley-offa çıxmaq şansını itirmiş komandaların sırasına Qətər də qoşulub
İngiltərə Panama ilə oyundan əvvəl iki aparıcı oyunçusundan məhrum ola bilər
01:43
DÇ-2026

İngiltərə Panama ilə oyundan əvvəl iki aparıcı oyunçusundan məhrum ola bilər

İngiltərə və Panama arasında qrup mərhələsinin son oyunu 28 iyunda keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır
22 İyun 23:03
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “AT&T Stadium”da keçirilib
DÇ-2026: Fransa İraqı darmadağın edərək pley-offa yüksəlir
23 İyun 04:51
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa İraqı darmadağın edərək pley-offa yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilib
DÇ-2026: İngiltərə - Qana matçında qapılara qol vurulmayıb
24 İyun 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə - Qana matçında qapılara qol vurulmayıb - YENİLƏNİB

Oyun ABŞ-ın Foksboro şəhərindəki “Gillette” stadionunda keçirilir