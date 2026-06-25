Messi DÇ-2030-da iştirak barədə mövqeyini dəyişib

Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi bir daha 2030-cu il dünya çempionatında mümkün iştirakı barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, son bir il ərzində hücumçuya müntəzəm olaraq karyerasını bitirməsi və 2026-cı il dünya çempionatından sonra milli komandada böyük turnirlərdə oynamağı planlaşdırıb-planlaşdırmaması ilə bağlı suallar verilib.
Təxminən bir həftə əvvəl 2030-cu il dünya çempionatı haqqında danışarkən Messi qəti cavab vermişdi: “Xeyr, xeyr, qətiyyən yox”.
Lakin argentinalı hazırkı turnirdə parlaq oyun göstərir və artıq iki matçda beş qol vurub. Bundan sonra, 24 iyunda Telefe jurnalisti Messidən milli komandadakı gələcəyi barədə yenidən soruşub.
Bu dəfə dünya çempionu 43 yaşında 2030-cu il dünya çempionatında iştirak etməyi tamamilə istisna etməyib.
“Düzünü desəm, bu barədə düşünərək oynamıram. Görək nə olacaq”, - Messi deyib.