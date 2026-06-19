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Manzambi İsveçrə - Bosniya matçının ən yaxşı oyunçusu seçilib

DÇ-2026
Xəbərlər
19 İyun 2026 01:56
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Manzambi İsveçrə - Bosniya matçının ən yaxşı oyunçusu seçilib

İsveçrə millisinin yarımmüdafiəçisi Yohan Manzambi DÇ-2026 B qrupunun 2-ci turunda Bosniya və Herseqovina ilə (4:1) oyunda “Matçın oyunçusu” seçilib.

“Frayburq”un oyunçusu ikinci hissənin 72-ci dəqiqəsində meydana daxil olub və iki qol vurub.

Bu matçdan sonra İsveçrənin dörd xalı var və B qrupunun turnir cədvəlində birinci yerdədir. Bosniya və Herseqovina bir xalla üçüncü yerdədir. Kanada və Qətərin də hərəsinin bir xalı var və 2-ci tur oyununu keçirməmələrinə baxmayaraq, müvafiq olaraq ikinci və dördüncü yerləri tuturlar.

3-cü turda Bosniya millisi Qətərlə (24 iyun) qarşılaşacaq. İsveçrə 3-cü turda (24 iyun) Kanada ilə oynayacaq.

İdman.Biz
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