Manzambi İsveçrə - Bosniya matçının ən yaxşı oyunçusu seçilib

İsveçrə millisinin yarımmüdafiəçisi Yohan Manzambi DÇ-2026 B qrupunun 2-ci turunda Bosniya və Herseqovina ilə (4:1) oyunda “Matçın oyunçusu” seçilib.
“Frayburq”un oyunçusu ikinci hissənin 72-ci dəqiqəsində meydana daxil olub və iki qol vurub.
Bu matçdan sonra İsveçrənin dörd xalı var və B qrupunun turnir cədvəlində birinci yerdədir. Bosniya və Herseqovina bir xalla üçüncü yerdədir. Kanada və Qətərin də hərəsinin bir xalı var və 2-ci tur oyununu keçirməmələrinə baxmayaraq, müvafiq olaraq ikinci və dördüncü yerləri tuturlar.
3-cü turda Bosniya millisi Qətərlə (24 iyun) qarşılaşacaq. İsveçrə 3-cü turda (24 iyun) Kanada ilə oynayacaq.