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DÇ-2026: İsveçrə - Bosniya matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR

DÇ-2026
Xəbərlər
19 İyun 2026 00:05
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DÇ-2026: İsveçrə - Bosniya matçında ikinci hissədir

İsveçrə - Bosniya və Herseqovina matçında ikinci hissə başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar ilk yarıda qapılara yol tapa bilməyiblər.

23:50

İsveçrə - Bosniya və Herseqovina matçında ilk hissə bitib.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar ilk yarıda qapılara yol tapa bilməyiblər.

23:00

Futbol üzrə dünya çempionatında qrup mərhələsinin ikinci turu davam edir.

İdman.Biz bildirir ki, B qrupunda İsveçrə Bosniya və Herseqovina ilə üz-üzə gəlir.

Hər iki milli ilk turda 1 xal qazanıb. Belə ki, birinci turda İsveçrə Qətərlə, Bosniya və Herseqovina isə Kanada ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.

Oyun ABŞ-ın İnqlvud şəhərindəki “Sou Fay” stadionunda keçirilir. Stadionun tutumu 70 min 240 nəfər, baş hakim isə portuqaliyalı Joau Pedru Pineyrudur.

İdman.Biz
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