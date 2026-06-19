DÇ-2026: İsveçrə - Bosniya matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR

İsveçrə - Bosniya və Herseqovina matçında ikinci hissə başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar ilk yarıda qapılara yol tapa bilməyiblər.
23:50
İsveçrə - Bosniya və Herseqovina matçında ilk hissə bitib.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar ilk yarıda qapılara yol tapa bilməyiblər.
23:00
Futbol üzrə dünya çempionatında qrup mərhələsinin ikinci turu davam edir.
İdman.Biz bildirir ki, B qrupunda İsveçrə Bosniya və Herseqovina ilə üz-üzə gəlir.
Hər iki milli ilk turda 1 xal qazanıb. Belə ki, birinci turda İsveçrə Qətərlə, Bosniya və Herseqovina isə Kanada ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.
Oyun ABŞ-ın İnqlvud şəhərindəki “Sou Fay” stadionunda keçirilir. Stadionun tutumu 70 min 240 nəfər, baş hakim isə portuqaliyalı Joau Pedru Pineyrudur.