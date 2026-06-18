Bosniyanın baş məşqçisi: “Üç xal uğrunda mübarizə aparacağıq”

Bosniya və Herseqovina millisinin baş məşqçisi Sergey Barbarez 2026-cı il dünya çempionatı B qrupunda İsveçrə ilə qarşılaşacaqları oyundan əvvəl fikir bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
“Düşünürəm ki, təzyiq, xüsusən də belə yüksək səviyyədə, işimizin bir hissəsidir. Ona görə də bunun [İsveçrə] üçün problem olduğunu düşünmürəm. Onların bu təzyiqin onlara heç bir təsir göstərməsi üçün çox təcrübəsi var. Əlbəttə ki, onların ambisiyaları bizimkindən bir az yüksəkdir, amma biz yenidən üç xal uğrunda mübarizə aparacağıq. Bir çox sürprizlər gördük və favorit və ya autsayder olmağınızdan asılı olmayaraq, heç nə asan deyil. Düşünürəm ki, hazırlıqlı olmaq, formada qalmaq və ən yaxşı şəkildə çıxış etmək vacibdir”, - FİFA-nın rəsmi saytında Barbarezin sözləri sitat gətirilir.
Birinci turda İsveçrə Qətərlə, Bosniya və Herseqovina isə Kanada ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.
Qrup mərhələsi 11-27 iyun tarixlərində keçiriləcək. Komandalar bir-biri ilə dairəvi sistemdə (hər biri üç oyun) oynayırlar. Hər qrupdan ilk iki yeri tutan komanda, eləcə də üçüncü yeri tutan səkkiz ən yaxşı komanda pley-offa yüksələcək.