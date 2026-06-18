Murat Yakın: “İki, üç, dörd qol vurmalıyıq”

İsveçrə millisinin baş məşqçisi Murat Yakın 2026-cı il dünya çempionatı B qrupunda Bosniya və Herseqovina ilə qarşılaşacaqları oyundan əvvəl fikir bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
“Biz çox intensiv futbol oynayırıq, ona görə də çox qaçmalı və iki, üç, dörd qol vurmalıyıq. Bu işə yaramırsa, ağıllı olmalı və oyuna nəzarət etməliyik. Son zamanlar buraxdığımız bütün qollar eyni tempdə olub. Öz oyunumuzu oynamalı, mümkün qədər az səhv etməliyik. Onları çox təzyiq altına qoymalı, rahatlamağa qoymamalı və şanslarından yararlanmalıyıq. Onlar standart zərbələrdə çox inamlıdırlar və bu barədə bizə xəbərdarlıq edilib - əlbəttə ki, mümkün qədər az qol buraxmağa çalışacağıq”, - deyə Yakın bildirib.
Birinci turda İsveçrə Qətərlə, Bosniya və Herseqovina isə Kanada ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.
Qrup mərhələsi 11-27 iyun tarixlərində keçiriləcək. Komandalar bir-biri ilə dairəvi sistemdə (hər biri üç oyun) oynayırlar. Hər qrupdan ilk iki yeri tutan komanda, eləcə də üçüncü yeri tutan səkkiz ən yaxşı komanda pley-offa yüksələcək.